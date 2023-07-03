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3 июля 2023, фоторепортаж

Shaman, Глюкоза, Чеботина: как прошел «Московский выпускной» со звездами

Артисты порадовали выпускников 2023 года яркими выступлениями, а заодно вспомнили собственные школьные годы, рассказав о любимых предметах и учителях
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Фото: предоставлены каналом МУЗ-ТВ

В ночь с 1 на 2 июля в столичном Парке Горького прошел «Московский выпускной 2023», организованный Комплексом социального развития Москвы при поддержке телеканала МУЗ-ТВ. Выпускников своими зажигательными хитами радовали более 60 известных артистов.

Так, праздничный концерт открыла Севиль, солистка группы Artik&Asti. Певица исполнила популярные треки — «Гармония» и «Кукла». В беседе с журналистами она рассказала, что была прилежной ученицей, хотя иногда и придумывала поводы, чтобы не пойти в школу. Севиль посоветовала выпускникам забыть в эту праздничную ночь об экзаменах и поступлении, а вместо этого радоваться жизни и веселиться с друзьями.

Рэпер ST, недавно ставший победителем шоу «Новые звезды в Африке», тоже вспомнил свое школьное время. Артист учился хорошо, и в аттестате у него всего две четверки. По мнению Александра (настоящее имя исполнителя. — Прим. ред.), взрослая жизнь начинается еще в школе, а не после ее окончания. Ведь именно здесь ученики получают необходимые знания и постепенно взрослеют. Кстати, ST выпала возможность вернуться в школьное время и попробовать пиццу, которую для него приготовили журналисты. Рэпер продегустировал ее и отметил, что в школе она все-таки была вкуснее.

А вот Митя Фомин не очень любит вспоминать школьное время, потому что были учителя, с которыми у будущего артиста случались конфликты. «Родители приходили в школу, были замечания по поведению, у меня весь дневник был исписан», — признался Митя. Певец до сих пор поддерживает связь с одной одноклассницей, а с остальными, по его признанию, отношения после окончания школы не сложились.

Особо тепло выпускники встретили певца SHAMAN. Он исполнил свои главные хиты и завершил выступление композицией «Я русский», в финале которой вынес российский флаг. «Идите вперед! Ничего не бойтесь и верьте в себя!» — заключил артист.

Катя Лель пожелала выпускникам идти к своей мечте, никогда не сдаваться и верить, что все обязательно получится. Например, она в школьные годы мечтала быть известной певицей и жить в Москве, и ее желание исполнилось. Кроме того, Лель, беседуя с журналистами, вспомнила, что в 1994 году стала лауреатом конкурса молодых исполнителей, который как раз проходил в Парке Горького.

Ирина Дубцова вышла на сцену с выпускной лентой. Певица призналась, что для нее этот день особенный, ведь ее единственный сын Артем тоже окончил школу в этом году и отмечал выпускной.

Многие звезды вспоминали свои выпускные вечера, но, как оказалось, они были далеко не у всех. Например, Владимир Пресняков-младший после восьмого класса пошел в училище, а сразу после него — работать в ресторан. Певец признался, что немного жалеет, что у него не было такого праздника, но рад, что теперь каждый год наверстывает упущенное, выступая для выпускников.

Вот и Люся Чеботина пропустила свой школьный бал, потому что после получения аттестата сразу же отправилась готовиться к вступительным экзаменам. Исполнительница хита «Солнце Монако» также призналась, что в школе любила уроки истории, а вот химия певице не давалась — на этих уроках она всегда сочиняла стихи.

На «Московском выпускном 2023» также выступили: «Дискотека Авария», Galibri&Mavik, DABRO, GAYAZOV$ BROTHER$, Niletto, Хабиб, Pizza, 5sta Family, Глюк’оZa, Катя Адушкина, «Блестящие», Анет Сай, Elvira T, Олег Майами и многие другие звезды. Трансляцию можно было увидеть в эфире канала МУЗ-ТВ.

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