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3 июля 2023, новость

Дочь певицы Славы впервые снялась в кино

Фильм с ее участием выйдет в прокат в 2024 году
Слава с дочерью Александрой Морозовой | Источник: Алексей Молчановский

Александра Морозова, дочь певицы Славы (Анастасии Сланевской), в своем микроблоге сообщила, что на днях впервые снялась в кино. Девушка опубликовала кадры и видео с площадки. «Вчера я была на съемках фильма, который выйдет только через год», — сообщила 24-летняя Морозова.

Девушка участвовала в работе над сценой поминок. «Как будто бы похоронили артиста, где собрались все его друзья, другие артисты и блогеры», — добавила дочь Славы.

Александра призналась, что ей понравился съемочный процесс. Правда, она пока не сообщила, в каком именно фильме принимала участие. Еще в мае девушка говорила, что собирается строить актерскую карьеру: она записалась на специальные курсы, которые будет посещать несколько раз в неделю.

Морозова отметила, что хочет побыстрее вернуться к работе после рождения ребенка. Напомним, в конце марта старшая дочь певицы Славы впервые стала мамой — у Александры и ее мужа Андрея Дедова родился сын Арсений.

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