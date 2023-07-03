Дочь певицы Славы впервые снялась в кино

Слава с дочерью Александрой Морозовой | Источник: Алексей Молчановский

Александра Морозова, дочь певицы Славы (Анастасии Сланевской), в своем микроблоге сообщила, что на днях впервые снялась в кино. Девушка опубликовала кадры и видео с площадки. «Вчера я была на съемках фильма, который выйдет только через год», — сообщила 24-летняя Морозова.

Девушка участвовала в работе над сценой поминок. «Как будто бы похоронили артиста, где собрались все его друзья, другие артисты и блогеры», — добавила дочь Славы.

Александра призналась, что ей понравился съемочный процесс. Правда, она пока не сообщила, в каком именно фильме принимала участие. Еще в мае девушка говорила, что собирается строить актерскую карьеру: она записалась на специальные курсы, которые будет посещать несколько раз в неделю.