Сергей Светлаков возвращается на ТНТ

«Сережа — это ДНК ТНТ. Он родом из того самого ТНТ, которое сформировало новый тип телевизионного юмора и развлечений. Период, когда Светлаков, Мартиросян, Галустян и многие другие наши звезды начинали работать на ТНТ, считается золотой эрой канала. А сейчас эра ренессанса, потому что большинство звезд к нам вернулись, перезагрузились, предстали совершенно в другом качестве и с новыми проектами. Поэтому возвращение Сергея было абсолютно логичным. Вы просили, вы ждали, вы говорили нам об этом через всевозможные каналы связи. Мы вас услышали. И мы это сделали!» — отметила Тина Канделаки, директор ТНТ.