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3 июля 2023, новость

Сергей Светлаков возвращается на ТНТ

Тина Канделаки назвала шоумена «ДНК канала»
Сергей Светлаков

Сергей Светлаков подписал эксклюзивный контракт с руководством ТНТ, согласно которому с 1 июля он будет снова работать на телеканале в качестве актера, ведущего и продюсера. Также 45-летний шоумен станет рекламным лицом канала.

«Сережа — это ДНК ТНТ. Он родом из того самого ТНТ, которое сформировало новый тип телевизионного юмора и развлечений. Период, когда Светлаков, Мартиросян, Галустян и многие другие наши звезды начинали работать на ТНТ, считается золотой эрой канала. А сейчас эра ренессанса, потому что большинство звезд к нам вернулись, перезагрузились, предстали совершенно в другом качестве и с новыми проектами. Поэтому возвращение Сергея было абсолютно логичным. Вы просили, вы ждали, вы говорили нам об этом через всевозможные каналы связи. Мы вас услышали. И мы это сделали!» — отметила Тина Канделаки, директор ТНТ.

3 июля в эфире телеканала состоится премьера комедийного детектива «Тайна пропавшей деревни», где Светлаков выступил в качестве сценариста и продюсера.

Напомним, что Сергей Светлаков работал на ТНТ около десяти лет. За это время он снимался в шоу «Наша Russia», был членом жюри проектов «Танцы» и «Comedy Баттл», а также его приглашали участвовать в номерах Comedy Club. В 2018 году юморист перешел на СТС, где вел такие программы, как «Полный блэкаут», «Русские не смеются» и «Слава богу, ты пришел!». 

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