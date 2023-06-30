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30 июня 2023, новостьСъемки

60-летний Том Круз показал очередной экстремальный трюк

Актер выполнил его на съемках новой части фильма «Миссия: невыполнима»

Голливудский актер Том Круз показал, как выполнял опасный трюк во время съемок картины «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1». На ролике запечатлено, как 60-летний актер спускается с горы на парашюте.

Круз летел c парашютом со скоростью 80 км/ч и должен был приземлиться в определенном месте, чтобы попасть на камеру. Актер, как обычно, выполнял этот трюк сам без помощи каскадеров.

Во время загрузки произошла ошибка.

В мировой прокат фильм «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» выходит 12 июля 2023 года. В нем Том Круз снова перевоплотится в бесстрашного Итана Ханта. Герой и его команда будут искать новое страшное оружие, угрожающее всему человечеству. 

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