60-летний Том Круз показал очередной экстремальный трюк

Голливудский актер Том Круз показал, как выполнял опасный трюк во время съемок картины «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1». На ролике запечатлено, как 60-летний актер спускается с горы на парашюте.

Круз летел c парашютом со скоростью 80 км/ч и должен был приземлиться в определенном месте, чтобы попасть на камеру. Актер, как обычно, выполнял этот трюк сам без помощи каскадеров.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239670&hash=843ba84af1a9d8fe&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.