Shaman, Чеботина и другие звезды выступят на «Московском выпускном 2023»

Shaman

В субботу, 1 июля 2023 года, в Парке Горького пройдет большой праздничный концерт для всех выпускников, организованный Комплексом социального развития Москвы и при поддержке телеканала МУЗ-ТВ.

Вчерашних школьников поздравят более 60 артистов, а зажигательные выступления и танцы будут длиться всю ночь. За «выпускное» настроение на сцене будут отвечать: SHAMAN, «Дискотека Авария», Galibri & Mavik, DABRO, GAYAZOV$ BROTHER$, Seville (Artik&Asti), NILETTO, Хабиб, Артур Пирожков, Люся Чеботина, Владимир Пресняков-мл., Глюк’оZa, Ханна, ST, Митя Фомин, Ирина Дубцова, и многие другие.

Состав звездных ведущих будет не менее ярким. Полночь выпускники встретят с Лерой Кудрявцевой и популярным блогером Тимом Сорокиным. Также в течение праздника на сцене появятся блогеры Катя Адушкина, Кобяков и звезды эфира МУЗ-ТВ: Константин Анисимов, Дима «Пухляш» Красилов и Анжелика Пушнова.