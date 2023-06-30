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30 июня 2023, новость

Shaman, Чеботина и другие звезды выступят на «Московском выпускном 2023»

Праздничный концерт пройдет в ночь с 1 на 2 июля в Парке Горького
Shaman

В субботу, 1 июля 2023 года, в Парке Горького пройдет большой праздничный концерт для всех выпускников, организованный Комплексом социального развития Москвы и при поддержке телеканала МУЗ-ТВ.

Вчерашних школьников поздравят более 60 артистов, а зажигательные выступления и танцы будут длиться всю ночь. За «выпускное» настроение на сцене будут отвечать: SHAMAN, «Дискотека Авария», Galibri & Mavik, DABRO, GAYAZOV$ BROTHER$, Seville (Artik&Asti), NILETTO, Хабиб, Артур Пирожков, Люся Чеботина, Владимир Пресняков-мл.Глюк’оZa, Ханна, ST, Митя Фомин, Ирина Дубцова, и многие другие.

Состав звездных ведущих будет не менее ярким. Полночь выпускники встретят с Лерой Кудрявцевой и популярным блогером Тимом Сорокиным. Также в течение праздника на сцене появятся блогеры Катя Адушкина, Кобяков и звезды эфира МУЗ-ТВ: Константин Анисимов, Дима «Пухляш» Красилов и Анжелика Пушнова.

Трансляцию «Московского выпускного 2023» можно будет смотреть на МУЗ-ТВ: 1 июля в 23:00 в прямом эфире по московскому времени и 2 июля в 19:00 в регионах страны.

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