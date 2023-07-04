Юлия Снигирь в неожиданном образе снимается в новом сериале

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Юлия Снигирь, Александр Яценко и Михаил Тройник приступили к работе над новым восьмисерийным проектом «Дело Германа». Сериал станет экранизацией романа «‎Ева»‎ Любови Бариновой.

По сюжету, трехлетнюю девочку похитили в московском цирке. Преступнику не нужен выкуп — он жаждет мести. Главный герой хочет заставить родителей своей жертвы страдать так же, как он когда-то. Почему именно их, он не объясняет. Известно лишь, что похититель лишился единственного близкого человека. Чтобы во всем разобраться, героям предстоит отправиться в прошлое.

Для съемок в сериале исполнительница главной женской роли примерила неожиданную прическу: 40-летней Юлии Снигирь завили пышные кудри, высветлив некоторые пряди.

Режиссером «Дела Германа» стала Софья Райзман, одним из продюсеров выступил Федор Бондарчук. Постановщица рассказывает: «У нас получился какой-то невероятный каст, с которым безумно интересно работать над сериалом, с ними каждую сцену можно снимать почти как самостоятельный короткий метр. Жанр “Дела Германа” кажется мне синтетическим: здесь и драма, и драмеди, и детектив, и элемент триллера. И, думаю, после съемочного процесса он трансформируется во что-то свое».