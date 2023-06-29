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29 июня 2023, новость

Хаматова рассказала, как влиятельные люди пытались вернуть ее в Россию

Актриса заявила, что в театрах ее просили вернуться в Россию и давали гарантии безопасности
Чулпан Хаматова | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Чулпан Хаматова заявила в интервью «Латвийскому радио 4», что после эмиграции ее просили вернуться в Россию.

«Сначала звали обратно. Это были директора театров, то есть люди, связанные с исполнительной властью. Мне давали гарантии безопасности, говорили: "Что вы, что вы. Вас так любят. Вы столько полезного сделали". Я даже не слушала, один раз повысила голос и накричала на человека, который мне звонил: "Больше не звони мне"», — поделилась артистка.

По словам Хаматовой, сейчас она продолжает общаться со своими друзьями в России, однако в театрах ее уже не зовут обратно. Также звезда пока не намерена приезжать в родную страну.

«Вернусь ли я? Я не знаю, боюсь думать об этом. А как встречаться с людьми, с которыми ты проработал такое количество лет? Слишком очевидно проведена черта, которую не обнулить. Поэтому сейчас для меня это невозможно», — объяснила актриса.

Чулпан Хаматова покинула Россию после начала спецоперации на Украине. Сейчас она проживает в Латвии и выступает в Новом рижском театре.

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