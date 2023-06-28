Стал известен актер на роль нового Супермена

Дэвид Коренсвет | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Дэвид Коренсвет исполнит роль Супермена в предстоящем фильме режиссера Джеймса Ганна «Супермен. Наследие». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Также сообщается, что актриса Рэйчел Броснахэн была утверждена на роль Лоис Лейн, подруги Супермена. Оба артиста были среди шести претендентов, боровшихся за главные роли в новой картине, выход которой запланирован на 2025 год.

«Все верно! Они не только невероятные актеры, но и замечательные люди», — прокомментировал Ганн новость в соцсетях.

Коренсвет известен по таким проектам, как «Голливуд» и «Карточный домик». Броснахэн является звездой сериала «Удивительная миссис Мейзел».