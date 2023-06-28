Кадр из сериала «Ван-Пис» (1 сезон)

Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить самый дорогой сериал в истории. Об этом пишет kp.ru.

По информации издания, сериал «Ван-Пис» (One Piece) может стать самым высокобюджетным проектом в истории со стоимостью одной серии в $18 млн. Таким образом, 10 серий проекта обойдутся в $180 млн, или 1,5 млрд рублей.

Сериал представляет собой экранизацию одноименного культового аниме. Сюжет манги повествует о юноше по имени Манки Ди Лаффи, который хочет стать королем пиратов и найти легендарное сокровище «Ван-Пис». Съев однажды дьявольский фрукт, Манки получает сверхспособность: он становится сильным, ловким и может гнуться и растягиваться, словно резина.

Ранее Netflix опубликовал первый тизер сериала, выход которого запланирован на 31 августа.