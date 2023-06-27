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27 июня 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Филипп Янковский поделился редким фото с женой Оксаной Фандерой

В последнее время Оксана Фандера не очень часто выходит в свет

Актер Филипп Янковский опубликовал на своей странице в соцсети совместное фото с супругой, актрисой Оксаной Фандерой

Черно-белое фото привело поклонников одной из самых крепких пар российского кинематографа в восторг.

«Смотришь на это фото и невольно улыбаешься. Невольно заряжаешься светом, добром и позитивом!!! Спасибо, что Вы есть и делитесь с нами этими чувствами», «Одно удовольствие на вас смотреть», «Красивые, гармоничные и чудесные! Процветания вам и счастья», «Вы — самая крутая и талантливая кинопара. Оксана — икона стиля. Снимайте ее почаще», «Красивые, счастливые и немного похожи друг на друга», — говорили подписчики, оставив под публикацией около 9 тыс. комментариев.

В последнее время 55-летняя актриса не так часто выкладывает посты в своих соцсетях, выходит в свет и снимается в кино редко. Сейчас Фандера, по данным СМИ, живет в Грузии, куда, по всей видимости, и приезжал Янковский.

Напомним, Оксана Фандера и Филипп Янковский поженились в 1990 году. В этом браке у них родилось двое детей — сын Иван и дочь Елизавета, которые также стали актерами. В 2021 году в семействе родился внук. Родители — Иван Янковский и Диана Пожарская — назвали его в честь прадеда, народного артиста Олега Янковского.

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