Филипп Янковский поделился редким фото с женой Оксаной Фандерой

Актер Филипп Янковский опубликовал на своей странице в соцсети совместное фото с супругой, актрисой Оксаной Фандерой.

Черно-белое фото привело поклонников одной из самых крепких пар российского кинематографа в восторг.

«Смотришь на это фото и невольно улыбаешься. Невольно заряжаешься светом, добром и позитивом!!! Спасибо, что Вы есть и делитесь с нами этими чувствами», «Одно удовольствие на вас смотреть», «Красивые, гармоничные и чудесные! Процветания вам и счастья», «Вы — самая крутая и талантливая кинопара. Оксана — икона стиля. Снимайте ее почаще», «Красивые, счастливые и немного похожи друг на друга», — говорили подписчики, оставив под публикацией около 9 тыс. комментариев.

В последнее время 55-летняя актриса не так часто выкладывает посты в своих соцсетях, выходит в свет и снимается в кино редко. Сейчас Фандера, по данным СМИ, живет в Грузии, куда, по всей видимости, и приезжал Янковский.