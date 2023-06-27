Скончался известный по фильму «Титаник» 94-летний актер Лью Палтер

Лью Палтер и Эльза Рэйвен в фильме «Титаник»

Умер актер Лью Палтер, сыгравший магната универмага Исидора Штрауса в «Титанике» Джеймса Кэмерона. Ему было 94 года. Издание The Hollywood reporter назвало его опытным характерным актером и уважаемым преподавателем театрального факультета Калифорнийской школы искусств.

Палтер умер от рака легких в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщила изданию его дочь Кэтрин Палтер .

Актер был уроженцем Нью-Йорка. Лью Палтер отметился ролью одного из судей Верховного суда в фильме «Первый понедельник октября», он также играл в лентах «Летающая монахиня» , «Блюз Хилл-стрит» и «Закон Лос-Анджелеса».

В «Титанике» Палтер исполнил роль Исидора Штрауса, а Эльза Рэйвен — его супругу Иду. Они стали героями одной из запоминающихся сцен, где они лежат, обнимаясь на кровати в каюте, когда вода врывается внутрь, а струнный квартет корабля исполняет гимн «Ближе мой Бог к Тебе».

Лью Палтер присоединился к CalArts в 1971 году и работал преподавателем актерского мастерства и директором в школе Санта-Клариты до выхода на пенсию в 2013 году. Артист также проводил частные семинары и преподавал по всей стране и по всему миру, в том числе в Эдинбурге, а также в Карнеги-Меллоне и Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.