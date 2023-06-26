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26 июня 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Кучера заявил, что жена испортила карьеру покинувшему РФ Дмитрию Назарову

Телеведущий нелестно отозвался о супруге звезды сериала «Кухня»
Дмитрий Назаров с женой Ольгой Васильевой | Источник: PersonaStars

Телеведущий Оскар Кучера в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1» заявил, что карьеру звезде «Кухни» Дмитрию Назарову испортила жена, актриса Ольга Васильева. Его цитирует «Стархит».

«Считаю его потрясающим артистом, что уж там говорить. Просто мне кажется, что он попал под влияние своей совершенно сумасшедшей супруги, которая просто испортила ему и карьеру, и жизнь», — сказал он.

Ранее покинувший Россию с женой Назаров обменялся критическими стихами с Кучерой. Звезды разошлись во взглядах на политическую обстановку в стране и мире.

В апреле Тверской районный суд Москвы постановил взыскать с актера Дмитрия Назарова штраф в размере 50 тыс. рублей. Артиста оштрафовали по протоколу о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Сообщается, что материалами для обращения стали видеоролики со стихотворениями. Свою вину актер не признал.

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