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23 июня 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

47-летняя звезда «Клона» Антонелли устроила пикантную фотосессию

Исполнительница роли Жади продемонстрировала, что она в отличной форме

Бразильская актриса Джованна Антонелли поделилась откровенными фото на личной странице. На них она запечатлена лежащей в ванной. Снимки были сделаны в одном из загородных отелей Лиссабона, где сейчас отдыхает 47-летняя исполнительница роли Жади в сериале «Клон».

«Португалия — одна из самых горячо мною любимых стран! Всякий раз, когда могу, я использую любую возможность, чтобы увидеть новые места!» — написала звезда.

Поклонники Антонелли пришли в восторг от фото и отметили, что она отлично выглядит. «Это самая красивая улыбка на свете», «Мое внимание проковано к этим фото. Очень красиво», «Ты такая красивая», «Господи, какая женщина!», «Слишком идеальная», — написали подписчики.

Известно, что для поддержания фигуры в форме Антонелли несколько раз в неделю занимается спортом с личным тренером и старается правильно питаться.

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