Светлана Крючкова рассказала о трудностях работы после тяжелой болезни

Светлана Крючкова, 2010 год | Источник: ТАСС

Советская и российская актриса театра и кино Светлана Крючкова дала эксклюзивное интервью «Пятому каналу», в котором рассказала о состоянии своего здоровья после выявленной онкологии. 22 июня ей исполнилось 73 года.

Народная артистка призналась, что болезнь находится в стадии ремиссии, но она постоянно проходит обследования, чтобы не упустить рецидив. Звезда «Большой перемены» признается: «Я бы хотела знать, сколько осталось времени, но его немного. Мне ничего нельзя. Мне можно только плавать и ногами переставлять, ходить гулять».

Уже четыре года Крючкова не снимается в кино, но от сцены не отказалась. Актриса служит в БДТ им. Товстоногова и устраивает творческие вечера. По ее словам, каждая роль дается ей со стрессом, потому что она полностью вживается в своего героя.

Кроме того, у Светланы Николаевны есть проблемы со зрением: она плохо видит и ей трудно читать текст. «Я работаю на сцене 50 лет, то есть 50 лет мне сжигают роговицу. Я стала плохо видеть, мне неудобно читать», — отметила артистка.

Напомним, в 2015 году у Светланы Крючковой диагностировали рак легких в четвертой стадии. К врачу актриса обратилась благодаря своему коту, который в последнее время постоянно сидел у нее на груди. Артистка сделала операцию в Германии и перенесла несколько курсов химеотерапии.