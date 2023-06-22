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22 июня 2023, новость

Светлана Крючкова рассказала о трудностях работы после тяжелой болезни

В 2015 году у народной артистки обнаружили онкологию, из-за чего ей стало трудно сниматься и выходить на сцену
Светлана Крючкова, 2010 год | Источник: ТАСС

Советская и российская актриса театра и кино Светлана Крючкова дала эксклюзивное интервью «Пятому каналу», в котором рассказала о состоянии своего здоровья после выявленной онкологии. 22 июня ей исполнилось 73 года.

Народная артистка призналась, что болезнь находится в стадии ремиссии, но она постоянно проходит обследования, чтобы не упустить рецидив. Звезда «Большой перемены» признается: «Я бы хотела знать, сколько осталось времени, но его немного. Мне ничего нельзя. Мне можно только плавать и ногами переставлять, ходить гулять».

Уже четыре года Крючкова не снимается в кино, но от сцены не отказалась. Актриса служит в БДТ им. Товстоногова и устраивает творческие вечера. По ее словам, каждая роль дается ей со стрессом, потому что она полностью вживается в своего героя.

Кроме того, у Светланы Николаевны есть проблемы со зрением: она плохо видит и ей трудно читать текст. «Я работаю на сцене 50 лет, то есть 50 лет мне сжигают роговицу. Я стала плохо видеть, мне неудобно читать», — отметила артистка.

Напомним, в 2015 году у Светланы Крючковой диагностировали рак легких в четвертой стадии. К врачу актриса обратилась благодаря своему коту, который в последнее время постоянно сидел у нее на груди. Артистка сделала операцию в Германии и перенесла несколько курсов химеотерапии.

«Если бы я опять стала молодой, я бы заботилась о своем здоровье с утра до ночи», — заключает актриса.

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