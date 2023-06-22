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22 июня 2023, новость

Нагиева заметили на съемках в Москве

Ранее актер отказался от участия в нескольких проектах, в том числе и в программах «Первого канала»
Дмитрий Нагиев | Источник: PersonaStars

Актер Дмитрий Нагиев был замечен на съемках в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Нагиева увидели во время съемок в московском районе Тушино. Как отмечает Telegram-канал, ассистентка артиста заявила, что по условиям контракта актер не вправе рассказывать о проекте и его направленности.

Ранее Нагиев отказался от участия в нескольких проектах, в том числе и программах «Первого канала». Актер был ведущим шоу «Голос», однако в версии «60+» его заменила Лариса Гузеева, а детский и основной «Голос» ведет Яна Чурикова. Главный продюсер музыкального и развлекательного вещания телеканала Юрий Аксюта заявил, что Нагиев покинул проекты из-за творческого перерыва.

В феврале 2023 года Нагиев также отказался вести премию телеканала МУЗ-ТВ, не раскрыв причину отказа.

На днях стало известно, что звезда вернется к образу Андрея Чикатило в продолжении нашумевшего сериала — «Тень Чикатило».

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