Нагиева заметили на съемках в Москве

Дмитрий Нагиев | Источник: PersonaStars

Актер Дмитрий Нагиев был замечен на съемках в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Нагиева увидели во время съемок в московском районе Тушино. Как отмечает Telegram-канал, ассистентка артиста заявила, что по условиям контракта актер не вправе рассказывать о проекте и его направленности.

Ранее Нагиев отказался от участия в нескольких проектах, в том числе и программах «Первого канала». Актер был ведущим шоу «Голос», однако в версии «60+» его заменила Лариса Гузеева, а детский и основной «Голос» ведет Яна Чурикова. Главный продюсер музыкального и развлекательного вещания телеканала Юрий Аксюта заявил, что Нагиев покинул проекты из-за творческого перерыва.