Нагиева заметили на съемках в Москве

Актер Дмитрий Нагиев был замечен на съемках в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Нагиева увидели во время съемок в московском районе Тушино. Как отмечает Telegram-канал, ассистентка артиста заявила, что по условиям контракта актер не вправе рассказывать о проекте и его направленности.
Ранее Нагиев отказался от участия в нескольких проектах, в том числе и программах «Первого канала». Актер был ведущим шоу «Голос», однако в версии «60+» его заменила Лариса Гузеева, а детский и основной «Голос» ведет Яна Чурикова. Главный продюсер музыкального и развлекательного вещания телеканала Юрий Аксюта заявил, что Нагиев покинул проекты из-за творческого перерыва.
В феврале 2023 года Нагиев также отказался вести премию телеканала МУЗ-ТВ, не раскрыв причину отказа.
На днях стало известно, что звезда вернется к образу Андрея Чикатило в продолжении нашумевшего сериала — «Тень Чикатило».