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22 июня 2023, новость

О поисках пропавшего у «Титаника» батискафа с миллиардерами сняли фильм

Документальный фильм будет показан на британском телеканале Channel 5
Батискаф «Титан» | Источник: Legion-Media.ru

Издание Variety сообщает, что на британском телеканале Channel 5 покажут документальный фильм о поисках батискафа «Титан», который потерялся по пути к обломкам затонувшего лайнера «Титаник». У кинопроекта уже есть название Titanic Sub: Lost at Sea.

Авторы фильма пообещали выйти из рамок обычного новостного освещения и показать драму спасения бесследно исчезнувшей субмарины с людьми, в числе которых известные миллиардеры. Фильм должен показать детали путешествия, осветить биографии пассажиров, которые увлекались историей крушения «Титаника».

Документальная картина также расскажет об экспертах в этой области и растущей популярности экстремального туризма.

В настоящее время в северной части Атлантического океана идут поиски батискафа «Титан», пропавшего во время туристического экспедиционного спуска к обломкам «Титаника». Он пропал 18 июня примерно через 1 час 45 минут после начала погружения. На батискафе находятся пять человек. 

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