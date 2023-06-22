О поисках пропавшего у «Титаника» батискафа с миллиардерами сняли фильм

Издание Variety сообщает, что на британском телеканале Channel 5 покажут документальный фильм о поисках батискафа «Титан», который потерялся по пути к обломкам затонувшего лайнера «Титаник». У кинопроекта уже есть название Titanic Sub: Lost at Sea.

Авторы фильма пообещали выйти из рамок обычного новостного освещения и показать драму спасения бесследно исчезнувшей субмарины с людьми, в числе которых известные миллиардеры. Фильм должен показать детали путешествия, осветить биографии пассажиров, которые увлекались историей крушения «Титаника».

Документальная картина также расскажет об экспертах в этой области и растущей популярности экстремального туризма.