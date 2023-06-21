Звезд сериала «Зимородок» заподозрили в романе

Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир в сериале «Зимородок»

Исполнители главных ролей в турецком сериале «Зимородок» Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир были замечены вместе в зоне прилета в аэропорте Даламана. Журналистам удалось сделать фото 25-летних Сарачоглу и Демира, что породило новые слухи о романтических отношениях между актерами.

Издание Snob Magazin предположило, что на днях они официально подтвердят отношения, а журналист Умут Юнвер заявил, что снял влюбленных, когда те сидели в лодке в заливе Гечек-Бинлик.

Возможный роман актеров поклонники турецкого кинохита обсуждали и до этого, но Сарачоглу и Демир всегда опровергали подобные слухи.

Афра Сарачоглу — бывшая девушка друга Демира, актера Мерта Языджиоглу. В 2022 году звезды расстались, и многие решили, что причиной разрыва стало увлечение актрисы своим коллегой.

Премьера сериала «Зимородок» состоялась осенью 2022 года. По сюжету, Ферит (Мерт Рамазан Демир) — богатый молодой человек, который живет в свое удовольствие. Родные хотят, чтобы он остепенился и наконец-то женился. Дедушка героя находит для него подходящую девушку по имени Сейран (Афра Сарачоглу), но она влюблена в другого. Постепенно герои находят общий язык и влюбляются друг в друга.