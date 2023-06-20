Оливер Стоун назвал фильм «Джон Уик 4» с Ривзом отвратительным

Кадр из фильма «Джон Уик 4»

Американский режиссер Оливер Стоун в разговоре с Variety назвал боевик «Джон Уик 4» отвратительным и раскритиковал его за нереалистичность.

«Я думаю, что фильм просто отвратительный. Не знаю, о чем думают люди. Но [актер Киану Ривз] убивает сколько? Три или четыре сотни людей в одном чертовом фильме. И как ветеран боевых действий я должен сказать, что ни одно из убийств неправдоподобно. Я понимаю, что это кино, но оно стало больше видеоигрой, чем фильмом», — высказался Стоун.

Он отметил, что многим зрителям приходится по духу такой формат кино. Однако, признался Стоун, ему скучно смотреть подобные фильмы, потому что они притягивают внимание в основном благодаря трюкам, взрывам, спецэффектам и прочему. По мнению режиссера, такие боевики часто похожи друг на друга и в целом не сильно отличаются от фильмов серии «Форсаж».

«Чем отличается "Форсаж" от какого-нибудь другого фильма? Будь то сверхчеловек из Marvel или просто человек, как Джон Уик, разницы нет. Это неправдоподобно», — заявил Стоун.