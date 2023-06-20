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20 июня 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Муцениеце в новом образе стала похожа на жену Прилучного Брутян

Актриса пошутила о сходстве с новой женой своего бывшего супруга

В личном блоге Агата Муцениеце разместила видео из гримерки, где стилисты работали над ее новым образом. 34-летней актрисе сделали яркий макияж и завили объемные мелкие локоны, уложив их в хвост и оставив несколько прядей у лица.

Актриса Наталья Земцова, снимавшая процесс на камеру, намекнула, что звезда «Закрытой школы» в таком образе очень похожа на Зепюр Брутян, жену бывшего мужа Муцениеце Павла Прилучного

«Ой, Агат, слушай, такой интересный образ, конечно. Но напоминает кого-то, правда. Это даже страшно, насколько похоже. Прямо очень сильно», — сказала Земцова.

«Это даже страшно!» — иронично ответила Муцениеце и засмеялась.

Напомним, в 2020 году Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным. Спустя два года звезда сериала «Мажор» женился на Зепюр Брутян, с которой познакомился во время съемок картины «В клетке». В конце апреля супруги стали родителями — у них родился сын Микаэль.

На днях Прилучный разместил видео из спортзала, где заснял совместную с женой тренировку.

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