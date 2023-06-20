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20 июня 2023, фоторепортажСъемки

Нагиев вернется к роли Чикатило в продолжении сериала

Детектив «Тень Чикатило» расскажет об Ангарском маньяке
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Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте съемок восьмисерийного детектива «Тень Чикатило». Сериал является продолжением популярного проекта «Чикатило», два сезона которого выходили на платформе в 2021—2022 годах. Режиссерское кресло занимают Сарик Андреасян и Давид Дадунашвили («Сны»), сценарий написал Сергей Волков, ранее работавший над «Чикатило», «Непрощенным» и другими проектами Андреасяна.

В центре действия сериала «Тень Чикатило» — сотрудник ангарского ОВД Дмитрий Попцов, который решает очистить общество от «человеческого мусора» и становится неуловимым маньяком, наводящим ужас на всю Иркутскую область. Убийства расследуют опытный полковник Ковалев и его оперативная группа, в которую вошли следователи, ранее занимавшиеся делом Андрея Чикатило. К роли последнего вернется Дмитрий Нагиев: по сюжету, именно после встречи с Чикатило Попцов решает начать убивать.

Сюжет основан на реальной истории Ангарского маньяка, также известного под прозвищем Тень Чикатило, — в период с 1992 по 2010 годы милиционер Михаил Попков убил по меньшей мере 80 человек. Попков получил два пожизненных срока и в данный момент отбывает наказание в колонии «Торбеевский централ» в Мордовии.

Ранее биография Попкова вдохновила Константина Богомолова на создание сериала «Хороший человек», в котором главную роль исполнил Никита Ефремов. В «Тени Чикатило» же ключевого персонажа — Дмитрия Попцова — играет Федор Лавров. Из «Чикатило» в новый сериал перекочевали полковник Александр Ковалев (Николай Козак), а также оперативники и следователи в лице Дмитрия Власкина, Олега Каменщикова и Евгения Ширикова.

«Мы понимаем, что фигура Ангарского маньяка не менее известна, чем Чикатило, поэтому именно она дала толчок продолжению развития истории. Хочется подчеркнуть, что это в первую очередь художественное произведение, поэтому в нем возможны допущения», — поясняет Сарик Андреасян.

Съемки сериала «Тень Чикатило» проходят в Москве и Московской области и продлятся до конца лета. Премьера состоится в 2024 году.

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