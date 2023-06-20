Актриса Людмила Зайцева рассказала о травле после выхода «Маленькой Веры»

Советская и российская актриса театра и кино Людмила Зайцева призналась в беседе с aif.ru, что столкнулась с травлей после выхода в 1988 году фильма «Маленькая Вера».
Зайцева рассказала, что люди были шокированы содержанием картины, поэтому высказывали свои претензии актерам. По словам артистки, некоторые «плевались» от фильма, однако были и те, кто позитивно оценил проект.
«Травля была. Но были и те, кто говорил: "Правильно, так мы и живем, молодцы, что показали это все". Многие кричали: "Правда жизни!"» — рассказала актриса.
Картина Василия Пичула «Маленькая Вера» получила известность как первый советский фильм, где был откровенно показан половой акт. Лента рассказывает о девушке по имени Вера (Наталья Негода), которая ведет разгульный образ жизни. Она проводит время на дискотеках и пьет алкоголь в подворотнях. В один день девушка знакомится со интеллигентным студентом Сергеем (Андрей Соколов) и влюбляется в него. Однако отец Веры, простой водитель КАМАЗа, не может найти язык с возлюбленным дочери и вступает с ним в конфликт.
Зайцева сыграла мать главной героини. Она презентовала фильм в ГДР. Однако, по словам актрисы, у немецких зрителей картина совсем не вызвала шока. «Немцы говорили: "А, собственно, почему такую ажиотацию вызвал этот фильм в стране у вас? У нас тоже полно в Берлине таких семей, те же проблемы, с дочерями, с сыновьями, с мужьями. Это про нас тоже картина"», — рассказала актриса.
Кроме роли в «Маленькой Вере», Людмила Зайцева известна по картинам «А зори здесь тихие», «Печки-лавочки», «Здравствуй и прощай», «Двадцать дней без войны» и другим.