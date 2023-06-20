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20 июня 2023, новость

Шахназаров отреагировал на призыв Учителя выдвинуть от России фильм на «Оскар»

Режиссер раскритиковал эту идею
Карен Шахназаров | Источник: Алексей Молчановский

Советский и российский режиссер Карен Шахназаров заявил, что России не стоит выдвигать фильмы на кинопремию «Оскар». Его слова приводит РИА ФАН.

«Не поддерживаю. Не вижу необходимости в этих условиях участвовать в "Оскаре" российским картинам. (...) Война идет, и с нами воюют Соединенные Штаты Америки — это там, где проходит "Оскар". Вам это ни о чем не говорит? На мой взгляд, не надо нам участвовать в "Оскаре"», — сказал кинематографист.

Так гендиректор концерна «Мосфильм» отреагировал на слова российского режиссера и бывшего члена Российского оскаровского комитета Алексея Учителя. Ранее он призвал Россию выдвинуть фильм на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» в 2023 году.

Кинодеятель подчеркнул, что речь идет не только о политике, но и об искусстве. «Те люди, которые занимаются кино, не должны страдать от этого. Наоборот, это помогает понимать друг друга и налаживать отношения», — сообщил Учитель в рамках Петербургского международного экономического форума.

95-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоялась 12 марта 2023 года в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. 

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