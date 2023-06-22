Неузнаваемый в гриме Кяро покоряет Арктику: первые кадры нового сериала

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Появились первые кадры нового продюсерского проекта Федора Бондарчука, рассказывающего о спасении отважной команды парохода «Челюскин» из плена арктических льдов.

Основанный на реальных событиях многосерийный фильм «Челюскин. Первые» перенесет зрителей в 1933 год. Покоритель Арктики, математик, географ и инженер Отто Шмидт (в сериале его играет неузнаваемый в гриме и с густой бородой Кирилл Кяро) возглавляет морскую экспедицию, задача которой невероятно амбициозна. Экипаж храбрых советских полярников должен пройти Северный морской путь за одну навигацию.

Несмотря на тщательную подготовку, все идет не по плану: пароход «Челюскин» оказывается накрепко зажат в арктических льдах. Судно, вмерзшее в глыбу льда, не может двигаться самостоятельно и теряет управление. «Челюскин», буквально сплющенный, опустился на дно всего за два часа, а полярникам пришлось в срочном порядке высаживаться на льдину. Впереди у них два долгих месяца выживания в тяжелейших условиях. Команда при этом состоит не только из подготовленных мужчин: в группе были как женщины, так и дети.

По словам исполнительницы одной из женских ролей Стаси Милославской, проект показывает, «насколько красив и суров наш русский Север, а также рассказывает историю настоящей любви».

Съемки сериала «Челюскин. Первые» проходят не только в павильонах, но и на натуре: съемочная группа побывала в Архангельской и Мурманской областях, а также на Чукотке. В скором времени планируется кино-экспедиция на Шпицберген.