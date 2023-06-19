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19 июня 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Караулова, Исхаков, редкий выход Ходченковой: звезды на премьере фильма

Знаменитости посетили показ в летнем кинотеатре в Москве
10
фотографий
10
фотографий

Светлана Ходченкова в числе прочих звезд посетила премьерный показ датской картины «Копенгагена не существует». Мероприятие состоялось в летнем кинотеатре Summer Cinema by Kion на Красном Октябре в Москве.

В последнее время актриса не так часто выходит в свет, появляясь, в основном, лишь на показах кинопроектов со своим участием.

Среди звездных гостей на премьере также были замечены Глафира Тарханова, Ирина Безрукова, Юлианна Караулова, Дмитрий Исхаков и другие.

«Копенгагена не существует» — трогательная работа режиссера Мартина Сковбьерга о сумасшедшей любви. По сюжету, Ида и Сандер встречаются в Копенгагене и влюбляются друг в друга, изолируясь от всего мира. Когда Ида неожиданно пропадает, Сандер оказывается главным подозреваемым. Из его свидетельств складывается завораживающая и пугающая история их любви. Ему придется заново прожить ее, чтобы приблизиться к тайне исчезновения девушки.

Международная премьера фильма состоялась в феврале 2023 года на Роттердамском фестивале. Картина — участник множества кинофестивалей по всему миру: от Стамбула до Сиэтла. В российский прокат фильм выходит 22 июня.

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