Наверх
19 июня 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Прилучный показал совместную тренировку с женой, назвав ее «ланью»

Недавно Зепюр Брутян и Павел Прилучный стали родителями
Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Павел Прилучный опубликовал на своей странице в соцсети видео из спортзала. Компанию 35-летнему актеру во время тренировки составила жена, актриса Зепюр Брутян, которая занималась рядом на беговой дорожке.

«Моя лань бежит, красавица моя!» — отметил звезда сериала «Мажор».

27-летняя актриса, недавно ставшая матерью, ранее признавалась, что с разрешения врача занималась спортом еще во время беременности. Сейчас она уделяет время не только ребенку, но и своей фигуре. Помимо физических нагрузок, звезда сериала «В клетке» носит специальный утягивающий корсет. 

Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали родителями в конце апреля 2023 года. У пары родился сын Микаэль. Актеры официально стали мужем и женой в мае прошлого года, а в августе сыграли роскошную свадьбу.

В 2020 году Прилучный развелся с Агатой Муцениеце, с которой прожил в браке почти 10 лет. В этом союзе у актера родились сын Тимофей и дочь Мия.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
1 р.
В клетке
Зепюр Брутян
Прилучный вернулся в продолжении нашумевшего сериала про эскорт: первые фото
Агата Муцениеце
Павел Прилучный
Андреасян показал первые фото со съемок военного фильма с Прилучным
Жена и дети Прилучного посетили премьеру озвученного им фильма
Прилучный и Самбурская в боксерском клубе: фото со съемок нового сериала
Прилучный с женой Брутян вместе появятся в сериале: первые фото
Названы актер и актриса года
Павел Прилучный представил новый фильм с собой в главной роли
Глюкоза поделилась впечатлениями от совместных съемок с Прилучным
Павлу Прилучному — 35: роли, за которые его любят
Жена поддержала Павла Прилучного на премьере нового фильма
Раскрыты гонорары Нагиева и Прилучного за съемочный день
Прилучный снялся во втором фильме про Мажора: фото с площадки
«Жизнь по вызову»: рецензия на новый сериал с Прилучным
От Бледанс до Яглыча: звезды на премьере сериала с Прилучным
Прилучный и Рудова снялись в провокационном сериале: первые фото
Прилучный снимается в необычной для себя роли: первые фото
Прилучный, Толкалина, Разумовская: вышли первые кадры «Мажора 4»
Прилучный играет полицейского в новом сериале: первые фото
Прилучный рассказал, когда выйдет новый «Мажор»
Прилучный снимается в новогодней комедии: первые фото с площадки
Муцениеце, Прилучный и другие на премьере романтической комедии
Прилучный объяснил изменения своей внешности серьезной болезнью
Муцениеце призналась, что готова сниматься в фильмах с Прилучным
Прилучный и Толкалина снимаются в продолжении «Любовниц»
Прилучный вернулся в октагон в трейлере сериала «В клетке 2»
Прилучный и Романцов представили совместный фильм на фестивале
Мельникова рассказала о съемках эротических сцен с Прилучным
Прилучный, Безрукова, Хлынина: звезды на закрытии Горький fest
Прилучный и Розанова снимаются вместе: первые фото
Муцениеце ответила на вопрос о совместных съемках с Прилучным
Прилучный играет киллера: фото со съемок
Небо, самолет, Прилучный: звезды на премьере «Девятаева»
От Асмус до Линдеманна и Узерли: звезды на открытии ММКФ 2021
«Сидел на рисе и воде»: Прилучный похудел на 12 кг ради роли
Прилучный показал себя и звезд «Мажора» «постаревшими»
Прилучный побрился налысо для съемок
Агата Муцениеце стала ведущей нового шоу
Названы лучшие актер и актриса года
Прилучный впервые после выписки из больницы появился на публике
Прилучный впервые высказался о своей госпитализации
Агент рассказала о состоянии госпитализированного Прилучного
Вышел первый тизер фильма «Мажор» с Прилучным
Сын Нагиева пять раз отказывался от участия в шоу «Холостяк»
Павел Прилучный ищет новую актрису в свой сериал
Сын Нагиева представил фильм с Прилучным
Фильм-продолжение «Мажора» готов выйти в прокат
Прилучный показал, как готовится к съемкам в сериале с Муцениеце
Новые трейлеры
Разрешите обратиться
Тизер
Там, где цветет полынь
Трейлер
Весь невидимый нам свет
Тизер (англ.)
Берлин
Тизер (исп., англ. суб.)
Библиотекарь
Трейлер
Игра в кальмара
Тизер (2 сезон, англ.)
Вандервелл
Трейлер (англ.)
Каменное сердце
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь