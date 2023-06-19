Прилучный показал совместную тренировку с женой, назвав ее «ланью»

Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Павел Прилучный опубликовал на своей странице в соцсети видео из спортзала. Компанию 35-летнему актеру во время тренировки составила жена, актриса Зепюр Брутян, которая занималась рядом на беговой дорожке.

«Моя лань бежит, красавица моя!» — отметил звезда сериала «Мажор».

27-летняя актриса, недавно ставшая матерью, ранее признавалась, что с разрешения врача занималась спортом еще во время беременности. Сейчас она уделяет время не только ребенку, но и своей фигуре. Помимо физических нагрузок, звезда сериала «В клетке» носит специальный утягивающий корсет.

Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали родителями в конце апреля 2023 года. У пары родился сын Микаэль. Актеры официально стали мужем и женой в мае прошлого года, а в августе сыграли роскошную свадьбу.