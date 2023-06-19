Рэпер ST рассказал, как потратит деньги за победу в шоу «Звезды в Африке»

Мария Погребняк, Наталья Бардо и ST в финале шоу «Новые звезды в Африке»

Рэп-исполнитель ST (Александр Степанов) в интервью на программе «Шоу Воли» рассказал, как потратит денежный выигрыш в шоу «Новые звезды в Африке».

По словам музыканта, большую часть гонорара он намерен отдать своей супруге Ассоль. Также часть денег он направит на благотворительность.

«Во-первых, это подарок жене. Ассоль, я люблю тебя! Без поддержки и веры Ассоль в меня, думаю, что могло ничего и не получится», — отметил он. «Часть денег я переведу на благотворительность. Есть несколько фондов, которые мы поддерживаем на постоянной основе», — добавил победитель проекта.

В результате победы на шоу «Новые звезды в Африке» ST получил 5 млн рублей. Он выиграл после финального испытания. В качестве последнего задания на программе звезды должны были соорудить лестницу из ступеней, которые они нашли в лабиринте. Мария Погребняк пришла к финишу последней, а ST сумел первым справиться с задачей. Актриса Наталья Бардо заняла второе место.