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18 июня 2023, новость

Названа дата премьеры новой части «Чужого»

Ридли Скотт выступает продюсером картины «Чужой: Ромул»
Кадр из фильма «Чужой. Вторжение»

Научно-фантастический фильм ужасов под рабочим названием «Чужой: Ромул», который станет девятой частью франшизы «Чужой», выйдет в прокат 16 августа 2024 года. Об этом пишет The Wrap со ссылкой на заявление компании Disney.

Съемки ленты начались в начале марта. По расписанию они должны были закончиться в середине июня, однако о завершении съемочного процесса пока официально не объявляли. Изначально фильм планировалось выпустить сразу на стриминге Hulu.

Режиссером и сценаристом нового «Чужого» выступает Федерико Альварес, снявший хорроры «Не дыши» и «Зловещие мертвецы: Черная книга». Продюсированием ленты занимается Ридли Скотт. В актерский состав вошли Кэйли Спэни, Изабела Мерсед и Арчи Рено («Тень и кость»).

Предполагается, что картина не будет связана с предыдущими частями франшизы.

В настоящий момент также идет работа над сериалом из вселенной «Чужого» — его снимает автор «Фарго» и «Легиона» Ной Хоули.

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