Названа дата премьеры новой части «Чужого»

Кадр из фильма «Чужой. Вторжение»

Научно-фантастический фильм ужасов под рабочим названием «Чужой: Ромул», который станет девятой частью франшизы «Чужой», выйдет в прокат 16 августа 2024 года. Об этом пишет The Wrap со ссылкой на заявление компании Disney.

Съемки ленты начались в начале марта. По расписанию они должны были закончиться в середине июня, однако о завершении съемочного процесса пока официально не объявляли. Изначально фильм планировалось выпустить сразу на стриминге Hulu.

Предполагается, что картина не будет связана с предыдущими частями франшизы.