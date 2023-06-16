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16 июня 2023, новость

Шварценеггер хотел бы баллотироваться на пост президента США

Звезда боевиков заявил, что уже видит, как мог бы выиграть эти выборы
Арнольд Шварценеггер | Источник: Алексей Молчановский

Актер Арнольд Шварценеггер рассказал о желании баллотироваться на пост президента США в следующем году, если бы был гражданином страны по рождению, сообщает журнал People.

«Я так отчетливо вижу, как я смог бы выиграть эти выборы. Точно так же, как когда я баллотировался в губернаторы Калифорнии», — отметил Шварценеггер.

В 2021 году Шварценеггер заявил, что Дональд Трамп войдет в историю как худший президент Соединенных Штатов после штурма Капитолия его сторонниками, а его желание оспорить итоги выборов назвал сумасшествием.

Шварценеггер не имеет права баллотироваться в президенты США, так как родился в Австрии. Согласно конституции США, кандидат в президенты должен родиться на территории страны.

Шварценеггер переехал в Соединенные Штаты Америки в 1968 году, а стал гражданином страны в 1983 году. С 2003 по 2011 годы он был 38-м губернатором Калифорнии.

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