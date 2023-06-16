Шварценеггер хотел бы баллотироваться на пост президента США

Арнольд Шварценеггер | Источник: Алексей Молчановский

Актер Арнольд Шварценеггер рассказал о желании баллотироваться на пост президента США в следующем году, если бы был гражданином страны по рождению, сообщает журнал People.

«Я так отчетливо вижу, как я смог бы выиграть эти выборы. Точно так же, как когда я баллотировался в губернаторы Калифорнии», — отметил Шварценеггер.

В 2021 году Шварценеггер заявил, что Дональд Трамп войдет в историю как худший президент Соединенных Штатов после штурма Капитолия его сторонниками, а его желание оспорить итоги выборов назвал сумасшествием.

Шварценеггер не имеет права баллотироваться в президенты США, так как родился в Австрии. Согласно конституции США, кандидат в президенты должен родиться на территории страны.