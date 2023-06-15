Шоумена Валдиса Пельша выписали из больницы после операции. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает Telegram-канал 112.
Утверждается, что Пельш будет систематически наблюдаться у кардиологов.
Ранее директор шоумена Валдиса Пельша Табриз Шахиди опроверг информацию о том, что телеведущему провели срочную операцию по лечению от ишемической болезни сердца. Он добавил, что также подаст в суд на СМИ, «которые первыми опубликовали этот бред».
14 июня Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник заявил, что Пельш перенес стентирование коронарной артерии — в артерию установили специальную металлическую сетку для восстановления просвета сосуда. Утверждалось, что операция прошла успешно: телеведущий в порядке и восстанавливается под присмотром врачей.
Как сам ведущий шоу «Угадай мелодию», так и его представитель ранее опровергали сообщения о госпитализации.