Валдис Пельш | Источник: Legion-Media.ru

Шоумена Валдиса Пельша выписали из больницы после операции. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает Telegram-канал 112.

Утверждается, что Пельш будет систематически наблюдаться у кардиологов.

Ранее директор шоумена Валдиса Пельша Табриз Шахиди опроверг информацию о том, что телеведущему провели срочную операцию по лечению от ишемической болезни сердца. Он добавил, что также подаст в суд на СМИ, «которые первыми опубликовали этот бред».

14 июня Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник заявил, что Пельш перенес стентирование коронарной артерии — в артерию установили специальную металлическую сетку для восстановления просвета сосуда. Утверждалось, что операция прошла успешно: телеведущий в порядке и восстанавливается под присмотром врачей.