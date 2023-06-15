Чадов и Стоянов снялись в «Культурной комедии»: первые кадры

41-летний Чадов сыграл пермского чиновника-циника Виктора Летаева, равнодушного к миру искусства. Герою пришлось изменить свое мнение, когда он узнал о новом распоряжении губернатора о поддержке культуры в регионе. Испугавшись потерять свой пост, Летаев начинает стремительно изучать культурное наследие родного края. В этом ему помогает преподавательница местного института культуры Марина Николаевна ( Яна Гладких ).

«Мой герой пытается всем угодить. Он точно знает, как сделать так, чтобы решить вопрос — идеально в этом разбирается, он прямо мастер власти, — рассказывает Чадов. — Он сделал себя сам, он добился всего сам — это его положительные качества. Все, что он имеет, это его личный авторитет. Но, что самое интересное, культуры на начальном этапе в нем ноль».