Чадов и Стоянов снялись в «Культурной комедии»: первые кадры

Алексей Чадов и Юрий Стоянов снялись в картине Владимира Котта «Культурная комедия».
41-летний Чадов сыграл пермского чиновника-циника Виктора Летаева, равнодушного к миру искусства. Герою пришлось изменить свое мнение, когда он узнал о новом распоряжении губернатора о поддержке культуры в регионе. Испугавшись потерять свой пост, Летаев начинает стремительно изучать культурное наследие родного края. В этом ему помогает преподавательница местного института культуры Марина Николаевна (Яна Гладких).
«Мой герой пытается всем угодить. Он точно знает, как сделать так, чтобы решить вопрос — идеально в этом разбирается, он прямо мастер власти, — рассказывает Чадов. — Он сделал себя сам, он добился всего сам — это его положительные качества. Все, что он имеет, это его личный авторитет. Но, что самое интересное, культуры на начальном этапе в нем ноль».
Юрий Стоянов сыграл в фильме роль Белозерова, своеобразного проводника для главного героя по миру культуры.
В проекте Владимира Котта также приняли участие Маргарита Аброськина, Андрей Федорцов и другие.
Съемки картины проходили в Перми и живописных уголках края. В фильме также были задействованы жители города, актеры местных театров и другие деятели искусств. Производством фильма занимается кинокомпания «Централ Партнершип» совместно с General Creation
Выход «Культурной комедии» ожидается в 2023 году.