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15 июня 2023, новость

Режиссер «Вызова» объяснил свое отсутствие на церемонии в Кремле

Клим Шипенко пропустил вручение Государственной премии в области литературы и искусства 2022 года
Клим Шипенко

Режиссер частично снятого в космосе фильма «Вызов» Клим Шипенко рассказал, почему отсутствовал на торжественной церемонии вручения Государственной премии в области литературы и искусства 2022 года в Кремле. Его слова приводит ТАСС.

Шипенко объяснил свое отсутствие на церемонии в Кремле участием в съемках. «Был на съемках [сиквела] "Холопа"», — отметил он. Режиссер рассказал, что накануне он завершил этот этап в Санкт-Петербурге. Предполагается, что «Холоп 2» выйдет в кинотеатрах в декабре 2023 года.

Ранее создатели фильма «Вызов» получили госпремию. Награды удостоились режиссер Клим Шипенко, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и актриса Юлия Пересильд. Торжественная церемония награждения прошла 12 июня в Кремле.

«Вызов» стал самым кассовым среди российских проектов, выходивших в прокат в России не в Новый год и не в уик-энд вокруг него.

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