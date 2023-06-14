Йоханссон рассказала об участии в секретном проекте для Marvel

Отмечается, что новый проект не будет связан с персонажем Йоханссон Наташей Романофф (Черная Вдова). Актриса сообщила, что он все еще находится в разработке, однако процесс был приостановлен ​​из-за продолжающейся забастовки Гильдии сценаристов США. «Он все еще в работе, да. Процесс был запущен, но в настоящее время он на паузе, потому что прямо сейчас все в таком состоянии», — сказала она.