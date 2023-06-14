Наверх
14 июня 2023, новость

Йоханссон рассказала об участии в секретном проекте для Marvel

Сообщается, что новый фильм не будет связан с героиней актрисы из «Мстителей» Черной Вдовой
Скарлетт Йоханссон | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса и звезда франшизы «Мстители» Скарлетт Йоханссон подтвердила свое участие в секретном продюсерском проекте для Marvel. Об этом она рассказала порталу Comicbook.

Отмечается, что новый проект не будет связан с персонажем Йоханссон Наташей Романофф (Черная Вдова). Актриса сообщила, что он все еще находится в разработке, однако процесс был приостановлен ​​из-за продолжающейся забастовки Гильдии сценаристов США. «Он все еще в работе, да. Процесс был запущен, но в настоящее время он на паузе, потому что прямо сейчас все в таком состоянии», — сказала она.

В апреле Скарлетт Йоханссон опровергла возможное возвращение к роли Черной вдовы. «Я закончила. Глава окончена. Я сделала все, что должна была сделать. Кроме того, возвращаться и играть персонажа снова и снова на протяжении десятилетия — это уникальный опыт», — заявила актриса.

Напомним, впервые Скарлетт Йоханссон присоединилась к команде Мстителей в фильме «Железный человек 2». В 2021 году русская разведчица Наташа Романофф получила сольный проект — «Черная Вдова». 

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson
Черная Вдова
Энтони Хопкинсу не понравилось сниматься в фильмах Marvel
Йоханссон, дочь Турман и модели на красной дорожке Каннского фестиваля
«Стражи Галактики 3» поставили мировой рекорд по количеству пластического грима
Йоханссон опровергла возможное возвращение к роли Черной вдовы
Звезда Marvel назвала выполнение трюков без дублеров пустой тратой времени
Трейлер «Марвелов» собрал рекордное количество дизлайков
Йоханссон объяснила отказ от соцсетей своим «хрупким эго»
Том Холланд вернется к роли Человека-паука в новом проекте Marvel
Скарлетт Йоханссон пожаловалась на амплуа красотки в кино
Роберт Дауни-мл. ответил критикующему фильмы Marvel Тарантино
Глава Marvel назвал самый важный фильм студии
80-летний Харрисон Форд присоединился к киновселенной Marvel
Звезда «Мстителей» отреагировала на слухи о своем появлении в «Доме Дракона»
В Marvel заявили, что хотели бы продолжить историю Алой Ведьмы в кино
Marvel переснимет «Секретное вторжение» из-за России в сценарии
«Морбиус» с Джаредом Лето снова провалился в прокате
Disney показала Малыша Грута из сериала по «Стражам Галактики»
СМИ: Disney запустил создание нового «Сорвиголовы»
Шарлиз Терон показала первое фото в образе героини Marvel
Первый комикс про Капитана Америку ушел с молотка за $3,1 млн
Звезда «Эйфории» снимется в фильме про Мадам Паутину
Умер оскароносный американский актер Уильям Херт
Звезда «50 оттенков серого» может сняться в фильме Marvel
Ченнинг Татум отказался от просмотра фильмов Marvel
На съемках нового сериала Marvel воссоздали Красную площадь
Вышел первый трейлер «Лунного рыцаря» от Marvel
Киану Ривз подтвердил, что станет супергероем Marvel
Фильмы Marvel стали триумфаторами People's Choice Awards
Новые супергерои Marvel: кто пришел на смену Мстителям
Безрукова и сын Верника на премьере нового фильма с Джоли
«Вечные» с Джоли стал самым низкооцененным фильмом Marvel
Том Холланд попрощался с ролью Человека-паука
Том Харди: «Я бы посмотрел взрослую версию "Венома"!»
Скарлетт Йоханссон урегулировала конфликт с Disney
Режиссер «Дюны» раскритиковал фильмы Marvel
Йоханссон и Эванс снимутся вместе впервые после «Мстителей»
В Marvel не исключили возможность создания кроссовера с DC
Marvel показала финальный трейлер «Вечных» с Джоли
Энтони Маки сыграет главную роль в «Первом мстителе 4»
Эмма Стоун получит миллионы от Disney после скандала с Йоханссон
Disney задумал разорвать сотрудничество со Скарлетт Йоханссон
Вслед за Йоханссон: Эмма Стоун задумала подать в суд на Disney
Disney ответил решившей судиться из-за «Черной Вдовы» Йоханссон
Скарлетт Йоханссон больше не будет играть Черную вдову
Дэвид Харбор: о русской сыворотке и акценте, Йоханссон и Страже
Флоренс Пью представила «Черную Вдову» со Скарлетт Йоханссон
Локи и котик: 11 антигероев Marvel, которых мы все равно обожаем
Все без ума от Паучка! Тому Холланду — 25: за что мы его любим
Вышел трейлер фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли
Муж облил Скарлетт Йоханссон зеленой слизью на вручении премии
Новые трейлеры
Нимона
Трейлер (англ.)
Сквозь время
Трейлер №2
Кино про бандитов
Трейлер
Элио
Трейлер (англ.)
Схватка с дьяволом
Дублированный трейлер
Спецоперация: Львица
Тизер (англ.)
Библиотекарь
Тизер
Ведьмак
Трейлер (3 сезон, англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь