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14 июня 2023, новость

Сталлоне считает Шварценеггера главной звездой боевиков

Американский актер уступил первенство коллеге, с которым раньше соперничал
Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне | Источник: Rex / Fotodom.ru

В новом документальном биографическом мини-сериале «Арнольд» от Netflix Сильвестр Сталлоне признался, что Арнольд Шварценеггер был намного лучше него, когда снимался в боевиках.

«Он был лучше. Он просто знал все ответы. У него было тело. У него была сила. У него был характер. В то время как меня постоянно избивали, Арнольд никогда не получал серьезных травм. Я всегда говорил: “Он мог выйти на бой с драконом и вернуться только с пластырем”», — рассказал актер.

76-летний Сталлоне считает, что его коллега совершил революцию в жанре боевика. По мнению звезды картины «Рокки», в 80-е годы представление о том, какими должны быть подобные фильмы, еще не сформировалось. Но все изменилось, когда появился Шварценеггер.

«Я почувствовал новые возможности, потому что никто другой не играл таким образом, кроме какого-то парня из Австрии, которому не нужно было много говорить», — рассказал Сильвестр Сталлоне.

Впрочем, ранее актер недолюбливал звезду «Терминатора» и постоянно с ним конкурировал. В ноябре прошлого года Сталлоне признался, что у них со Шварценеггером в 80-х годах были сложные отношения.

«Это в его природе, он очень склонен к конкуренции, как и я. За экраном мы соревновались, и это не было чем-то здоровым. Но мы стали по-настоящему хорошими друзьями», — признался тогда исполнитель главной роли в фильме «Рэмбо: Первая кровь».

Отношения актеров наладились во время совместной работы над фильмами «План побега» и «Неудержимые».

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