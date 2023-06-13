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13 июня 2023, новость

Леонид Якубович сыграет главную роль в театральной постановке

Ведущий шоу «Поле чудес» не только играет в спектакле по Мольеру, но и написал четыре монолога для своего героя
Леонид Якубович | Источник: PersonaStars

Леонид Якубович сыграет главную роль в спектакле «Скупой» по мотивам комедии Жан-Батиста Мольера. Режиссером постановки выступит Валентин Клементьев.

«Новый взгляд на классический текст предложил Леонид Якубович, выступивший в работе над спектаклем не только исполнителем главной роли, но и соавтором Мольера», — сообщили в пресс-службе театра.

77-летний Леонид Аркадьевич сам работал над текстом и написал четыре монолога. По словам ведущего шоу «Поле чудес», его герой Гарпагон к финалу пьесы должен стать лучше.

Напомним, что ранее Леонид Якубович также снимался в кино. На его счету участие в таких проектах, как «Русские амазонки», «Клоунов не убивают», «Красиво жить не запретишь», «Дедушка моей мечты» и многих других.

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