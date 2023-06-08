Звезда «Зачарованных» рассказала о многолетней борьбе с онкологией

Шэннен Доэрти, исполнительница роли Прю Холливелл в сериале «Зачарованные», недавно прошла обследование. МРТ показало, что метастазы начали распространяться по всему мозгу 52-летней актрисы.
«5 января компьютерная томография показала метастазы в мозгу. 12 января я прошла через первый цикл радиотерапии», – рассказала звезда в своем микроблоге.
При этом она не смогла сдержать слезы. Шэннен Доэрти призналась, что ей очень страшно, и ее состояние усугубляется боязнью замкнутых пространств. «Но этот страх... Суматоха, ограниченное время всего этого... Вот так выглядит рак!» – добавила звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210».
Напомним, в 2015 году у Шэннен Доэрти диагностировали рак груди. Актриса сразу же начала лечение, которое помогло побороть болезнь – она перешла в стадию ремиссии. Однако через несколько лет произошел рецидив.