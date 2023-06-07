Появились первые фото со съемок реалити-шоу с Волей и Утяшевой

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий Фото: телеканал ТНТ

На телеканале ТНТ готовится к запуску новое масштабное реалити-шоу «Выжить в Дубае», ведущими которого выступят Павел Воля и его супруга Ляйсан Утяшева.

Среди звезд, согласившихся принять участие в проекте, — актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова, певица Ольга Серябкина, футболист Павел Мамаев, блогеры Дава и Серго, комик и шоумен Тимур Батрутдинов. Им предстоит соревноваться с немедийными участниками, чьи имена, однако, скоро узнает вся страна.

В каждом выпуске проекта они будут проходить командные испытания на выносливость, смекалку, логику, скорость. Команда победителей получает право неделю жить в роскошных апартаментах, проигравшие же отправятся выживать в пустыне. Тот, кто хуже остальных справится с заданием, должен пройти испытание на вылет и в случае поражения навсегда покидает шоу. А победитель получит главный приз в размере 10 миллионов рублей.

Напомним, ранее Ольга Серябкина рассказала об участии в реалити-проекте. По словам исполнительницы, это стало для нее вызовом и экспериментом.