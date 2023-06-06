Возлюбленный Асмус признался ей в любви со сцены

Актер Роман Евдокимов со сцены признался в любви своей девушке Кристине Асмус. Это произошло по окончании спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» на сцене театра имени Ермоловой, в котором служат оба артиста. В постановке Асмус играет Катерину Измайлову, Евдокимов – ее возлюбленного Сергея Калинина.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-211755388&id=456245783&hash=27a543af2a11f3b2&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я тебя очень сильно люблю! Кристина Асмус – лучший человек на планете Земля!» – произнес Евдокимов со сцены под аплодисменты зрителей. Уточняется, что так актер поблагодарил Асмус за подарок и поздравления в его день рождения.

4 июня Роману Евдокимову исполнилось 29 лет.

О романе 35-летней Кристины Асмус и Евдокимова стало известно осенью 2021 года. Ранее Асмус состояла в браке с шоуменом и резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.