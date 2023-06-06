Возлюбленный Асмус признался ей в любви со сцены

Актер Роман Евдокимов со сцены признался в любви своей девушке Кристине Асмус. Это произошло по окончании спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» на сцене театра имени Ермоловой, в котором служат оба артиста. В постановке Асмус играет Катерину Измайлову, Евдокимов – ее возлюбленного Сергея Калинина.
«Я тебя очень сильно люблю! Кристина Асмус – лучший человек на планете Земля!» – произнес Евдокимов со сцены под аплодисменты зрителей. Уточняется, что так актер поблагодарил Асмус за подарок и поздравления в его день рождения.
4 июня Роману Евдокимову исполнилось 29 лет.
О романе 35-летней Кристины Асмус и Евдокимова стало известно осенью 2021 года. Ранее Асмус состояла в браке с шоуменом и резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Евдокимов знаком зрителям по ролям в таких сериалах, как «Перевал Дятлова», «Фишер», «Актрисы», фильму «Мажор в Сочи» и другим.