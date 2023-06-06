Емеля и Кот Баюн: вышел первый трейлер «По щучьему велению»

Опубликован первый трейлер фильма по мотивам русских сказок — «По щучьему велению».
По словам режиссера фильма Александра Войтинского, в основу сюжета картины легла не только сказка про Емелю: «По сути, мы объединим на экране многих персонажей русского фольклора. В фильме несколько полностью анимированных персонажей: Щука, Кот Баюн, Лягушка, морские коньки. Это сложная многоступенчатая работа. <...> Но сказка становится чудом не из-за графики, а из-за актеров, поэтому кастинг проходил долго. <...> Мы выбирали звезд. <...> И у нас они все сошлись».
Главные роли в картине исполнили Никита Кологривый и Мила Ершова, также на экране появятся Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Федор Лавров, Агриппина Стеклова и другие.
Продюсер фильма – Сергей Сельянов. Производством занималась кинокомпания СТВ при поддержке Фонда кино. В съемках киноленты была также задействована команда, создававшая один из самых кассовых российских релизов для семейной аудитории – «Конек-горбунок».
В широкий прокат киносказка «По щучьему велению» выйдет 26 октября 2023 года.