Емеля и Кот Баюн: вышел первый трейлер «По щучьему велению»

По словам режиссера фильма Александра Войтинского, в основу сюжета картины легла не только сказка про Емелю: «По сути, мы объединим на экране многих персонажей русского фольклора. В фильме несколько полностью анимированных персонажей: Щука, Кот Баюн, Лягушка, морские коньки. Это сложная многоступенчатая работа. <...> Но сказка становится чудом не из-за графики, а из-за актеров, поэтому кастинг проходил долго. <...> Мы выбирали звезд. <...> И у нас они все сошлись».