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6 июня 2023, фоторепортажСъемки

«Уральские пельмени» снимают свой первый сериал

В центре сюжета комедии «Мама будет против» окажется полюбившаяся зрителям семья из миниатюр команды
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13
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13
фотографий

В Екатеринбурге стартовали съемки комедийного сериала «Мама будет против», над которым работает легендарная команда «Уральские пельмени». Главные роли в 13-серийной истории СТС исполнят актеры популярного шоу: Дмитрий Брекоткин, Ксения Корнева, Роман Постовалов и Сергей Ершов.

По сюжету, грузчик Николай (Постовалов) в строительном магазине роняет тяжелые коробки на клиентку Наталью (Корнева). После инцидента у девушки остаётся небольшая шишка, но ее мать Тамара Игоревна (Брекоткин) все равно хочет засудить магазин. У Николая рождается «гениальный план» спасения: приударить за Натальей.

Как рассказывает Сергей Ершов, идея сериала возникла благодаря серии миниатюр про полюбившуюся зрителям семью. «Сейчас в нашей концертной программе около сорока сюжетов про эту семейку. В какой-то момент мы даже подумали: "А почему бы не перенести это со сцены на экран?" К тому же в соцсетях были комментарии: снимайте уже сериал! В итоге появилась комедия с пельменским юмором и неожиданными фантазиями героев».

Как ожидают создатели сериала, самым ярким персонажем станет Тамара Игоревна в исполнении Дмитрия Брекоткина. «Мы немного сомневались и волновались, как такой ход воспримет зритель, - отмечает Ершов. - Но фокус-группа пилотной серии показала, что эта героиня в исполнении всеми любимого Брекоткина аудитории нравится».

Съемки проекта полностью пройдут в Екатеринбурге, на родине «Уральских пельменей». Точная дата выхода сериала «Мама будет против» пока не называется.

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