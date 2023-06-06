«Уральские пельмени» снимают свой первый сериал

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По сюжету, грузчик Николай (Постовалов) в строительном магазине роняет тяжелые коробки на клиентку Наталью (Корнева). После инцидента у девушки остаётся небольшая шишка, но ее мать Тамара Игоревна (Брекоткин) все равно хочет засудить магазин. У Николая рождается «гениальный план» спасения: приударить за Натальей.

Как рассказывает Сергей Ершов, идея сериала возникла благодаря серии миниатюр про полюбившуюся зрителям семью. «Сейчас в нашей концертной программе около сорока сюжетов про эту семейку. В какой-то момент мы даже подумали: "А почему бы не перенести это со сцены на экран?" К тому же в соцсетях были комментарии: снимайте уже сериал! В итоге появилась комедия с пельменским юмором и неожиданными фантазиями героев».

Как ожидают создатели сериала, самым ярким персонажем станет Тамара Игоревна в исполнении Дмитрия Брекоткина. «Мы немного сомневались и волновались, как такой ход воспримет зритель, - отмечает Ершов. - Но фокус-группа пилотной серии показала, что эта героиня в исполнении всеми любимого Брекоткина аудитории нравится».