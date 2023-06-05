Ярмольник заявил во время телешоу, что не смог бы выступать с Долиной

Актер Леонид Ярмольник не смог бы выступать вместе с Ларисой Долиной. Об этом он заявил в эфире шоу «Две звезды. Отцы и дети».
Ярмольник прокомментировал выступление певицы вместе с внучкой Александрой с песней «Дельтаплан». «Хочу поздравить Сашу, потому что из всех дуэтов в нашей программе тебе труднее всех. С твоей бабушкой трудно работать. Я бы с Ларисой петь не мог, но ты уже к бабушке привыкла», — отметил актер.
Несмотря на свое заявление, Ярмольник высоко оценил выступление Долиной и ее внучки. Сама артистка отреагировала на слова коллеги улыбкой.
Ранее Долина призналась, что опасается за внучку, которая хочет пойти по стопам бабушки. Артистка заявила, что не хочет, чтобы на девочку «поставили клеймо» из-за ее славы и называли ее «внучкой Долиной».
Александра Долина регулярно появляется на различных концертах и телешоу. Так, в 2021 году она выступала молодежном фестивале «Жара Kids Fest».