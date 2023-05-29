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29 мая 2023, новость

В съемочной группе, попавшей под сель, опровергли сообщения о пострадавших

Ранее сообщалось, что десять человек получили травмы средней тяжести на съемках в Дагестане
Источник: Legion-Media.ru

Сотрудник съемочной группы киностудии «Слово», попавшей под сход селя в Дагестане, Магомед (имя изменено) рассказал «Газете.Ru», что в результате инцидента команда испугалась, но никто не пострадал. По его словам, съемочная группа потеряла одну камеру, но съемки продолжаются.

«Опасность, конечно, была, но все живы-здоровы, нет пострадавших. Одна камера, по-моему, ушла с водой. Съемки идут, они даже не останавливались. Все улыбались после этого ЧП. Люди просто, не зная, болтают и все. Только дурак может не испугаться. Было место спрятаться. Все четко сработали, группа, вообще проблем не было», — сказал он.

Над каким именно проектом работает съемочная группа в Дагестане, не сообщается. 

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что съемочная группа киностудии «Слово» попала под сход селя возле Гунибского водопада в Дагестане во время работы над новым фильмом. По данным канала, на третий съемочной день начался сильный ливень, в результате чего произошел сход селя, из-за которого десять человек получили травмы средней тяжести.

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