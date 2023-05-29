В съемочной группе, попавшей под сель, опровергли сообщения о пострадавших

Сотрудник съемочной группы киностудии «Слово», попавшей под сход селя в Дагестане, Магомед (имя изменено) рассказал «Газете.Ru», что в результате инцидента команда испугалась, но никто не пострадал. По его словам, съемочная группа потеряла одну камеру, но съемки продолжаются.

«Опасность, конечно, была, но все живы-здоровы, нет пострадавших. Одна камера, по-моему, ушла с водой. Съемки идут, они даже не останавливались. Все улыбались после этого ЧП. Люди просто, не зная, болтают и все. Только дурак может не испугаться. Было место спрятаться. Все четко сработали, группа, вообще проблем не было», — сказал он.

Над каким именно проектом работает съемочная группа в Дагестане, не сообщается.