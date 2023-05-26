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26 мая 2023, новость

Уникальный портрет ДиКаприо был продан в Каннах за $1,3 млн

Звезда «Титаника» посетил гала-вечер в компании мамы
Леонардо ДиКаприо | Источник: Legion-Media.ru

В рамках 76-го Каннского кинофестиваля состоялся благотворительный аукцион, в ходе которого среди прочего за $1,3 млн был продан портрет Леонардо ДиКаприо. Об этом сообщает Variety.

В этом году в числе лотов на благотворительном гала-вечере amfAR был представлен уникальный портрет звезды «Титаника» Леонардо ДиКаприо, созданный знаменитым британским художником Дэмьеном Херстом. Известно, что до участия в аукционе картина находилась в собственности частного коллекционера, чье имя не разглашается. Итоговая сумма портрета на аукционе составила $1,3 млн.

Сам Леонардо ДиКаприо также посетил мероприятие в компании своей мамы Ирмелин. 

Традиционный благотворительный гала-вечер amfAR, во время которого собираются средства для борьбы со СПИДом, проходит ежегодно. На мероприятии проводится аукцион с оригинальными лотами, а звездные участники вечера платят внушительные деньги за входной билет.

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