Уникальный портрет ДиКаприо был продан в Каннах за $1,3 млн

Леонардо ДиКаприо | Источник: Legion-Media.ru

В рамках 76-го Каннского кинофестиваля состоялся благотворительный аукцион, в ходе которого среди прочего за $1,3 млн был продан портрет Леонардо ДиКаприо. Об этом сообщает Variety.

В этом году в числе лотов на благотворительном гала-вечере amfAR был представлен уникальный портрет звезды «Титаника» Леонардо ДиКаприо, созданный знаменитым британским художником Дэмьеном Херстом. Известно, что до участия в аукционе картина находилась в собственности частного коллекционера, чье имя не разглашается. Итоговая сумма портрета на аукционе составила $1,3 млн.

Сам Леонардо ДиКаприо также посетил мероприятие в компании своей мамы Ирмелин.