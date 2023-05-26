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26 мая 2023, новость

Голливудские режиссеры могут начать первую за 36 лет забастовку

Режиссеры США требуют больше творческой свободы и больше времени
Забастовка сценаристов | Источник: Legion-Media.ru

Американская гильдия режиссеров потребовала от Альянса продюсеров кино и телевидения заключения нового контракта. Об этом сообщает Variety.

Режиссеры США требуют больше творческой свободы и больше времени, которое они могут проводить над финальным монтажом фильма.

Текущий контракт профсоюза с Альянсом истекает 30 июня. Если режиссерам не пойдут навстречу и не заключат с ними новый контракт, они могут начать первую за 36 лет забастовку.

Сейчас на подготовку финального монтажа фильма (режиссерской версии) кинорежиссерам дают как минимум 10 недель. У телережиссеров времени гораздо меньше — от двух дней на получасовую серию до 20 дней на двухчасовое кино.

2 мая американские сценаристы начали забастовку, так как им не удалось договориться с киностудиями об улучшении условий трудового договора. Они требуют учесть переработки, которые участились из-за возросшей востребованности сценариев для стриминговых сервисов.

Ранее сообщалось, что Гильдия актеров США готовится к забастовке вслед за сценаристами.

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