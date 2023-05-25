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25 мая 2023, новость

Участники группы ABBA отказались выступать на «Евровидении 2024»

В 2024 году коллектив отметит 50-летие победы на международном конкурсе
Выступление группы ABBA | Источник: Legion-Media.ru

Участники шведского музыкального коллектива ABBA сообщили, что они не будут выступать на песенном конкурсе «Евровидение» в 2024 году.

Напомним, конкурс состоится в Швеции весной следующего года. Интересно, что Стокгольм примет «Евровидение» в 50-летнюю годовщину победы ABBA.

Как пишет The Guardian, отказались от выступления Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон. Последний заметил, что коллектив даже не намерен появляться на конкурсе, а уж выступать не будет «ни за что».

«Если я не захочу, другие не захотят. Для всех нас четверых это одно и то же. Если кто-то из нас говорит "нет" – это значит "нет"», – цитирует Андерсcона Общественная служба новостей.

Ульвеус в то же время признался, что ABBA может отпраздновать юбилейную дату иным способом.

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