Участники группы ABBA отказались выступать на «Евровидении 2024»

Выступление группы ABBA | Источник: Legion-Media.ru

Участники шведского музыкального коллектива ABBA сообщили, что они не будут выступать на песенном конкурсе «Евровидение» в 2024 году.

Напомним, конкурс состоится в Швеции весной следующего года. Интересно, что Стокгольм примет «Евровидение» в 50-летнюю годовщину победы ABBA.

Как пишет The Guardian, отказались от выступления Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон. Последний заметил, что коллектив даже не намерен появляться на конкурсе, а уж выступать не будет «ни за что».

«Если я не захочу, другие не захотят. Для всех нас четверых это одно и то же. Если кто-то из нас говорит "нет" – это значит "нет"», – цитирует Андерсcона Общественная служба новостей.