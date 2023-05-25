Про Золушку снимут фильм ужасов

Студия ChampDog Films снимет фильм ужасов про Золушку — «Проклятие Золушки», который компания ITN Studios планирует выпустить в прокат в октябре 2023 года. Об этом пишет издание Bloody Disgusting.
Как сообщила режиссер и продюсер ленты Луиза Уоррен, фильм станет «уникальной версией Золушки, которую мы все любим и знаем». Она также пообещала, что героиня станет виновной в нескольких «действительно ужасных смертях».
Съемки «Проклятия Золушки» должны начаться в июне в Великобритании. Главная роль досталась малоизвестной актрисе Келли Райан Сансон («Щелкунчик убивает», «Елка-убийца»).
За последние годы несколько классических сказочных персонажей становились героями «неофициальных» ужастиков вроде лент «Винни-Пух: Кровь и мед» и «Зловредный» о Гринче. Режиссер «Крови и меда» Рис Фрейк-Уотерфилд также высказывал намерение создать хоррор-киновселенную, которая объединила бы Винни-Пуха, Бэмби, Питера Пэна и других волшебных героев.