Про Золушку снимут фильм ужасов

Кадр из мультфильма «Золушка» | Источник: Legion-Media.ru

Студия ChampDog Films снимет фильм ужасов про Золушку — «Проклятие Золушки», который компания ITN Studios планирует выпустить в прокат в октябре 2023 года. Об этом пишет издание Bloody Disgusting.

Как сообщила режиссер и продюсер ленты Луиза Уоррен, фильм станет «уникальной версией Золушки, которую мы все любим и знаем». Она также пообещала, что героиня станет виновной в нескольких «действительно ужасных смертях».

Съемки «Проклятия Золушки» должны начаться в июне в Великобритании. Главная роль досталась малоизвестной актрисе Келли Райан Сансон («Щелкунчик убивает», «Елка-убийца»).