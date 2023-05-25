Реалити-шоу «Семья Сталлоне» продлили на второй сезон

Дженнифер Флавин, Сильвестр Сталлоне и Систин Роуз Сталлоне | Источник: Legion-Media.ru

Стриминговый сервис Paramount+ решил продлить реалити-шоу «Семья Сталлоне» на второй сезон. Это произошло всего через неделю после премьеры программы, пишет Deadline.

Шоу рассказывает о жизни актера Сильвестра Сталлоне, его жены Дженнифер Флавин Сталлоне, а также их дочерей Софии Роуз, Систин Роуз и Скарлет Роуз. «Семья Сталлоне», согласно заявлениям самого Paramount+, стала самым успешным релизом среди документальных проектов платформы.

Официальное описание шоу обещает зрителю «место за столом одной из самых известных семей Голливуда». Дженнифер Флавин описывается как «опытная бизнесвумен и совладелица велнес-бренда». София — старшая дочь Сталлоне и единственная, кто не планирует идти по стопам отца и заниматься кино, однако в настоящий момент выступает ведущей подкаста Unwaxed вместе со своей сестрой Систин. Та, в свою очередь, строит карьеру актрисы и модели, а также работает над своим дебютным полнометражным фильмом.