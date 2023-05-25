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25 мая 2023, новость

Реалити-шоу «Семья Сталлоне» продлили на второй сезон

Проект о частной жизни голливудской звезды стартовал в середине мая
Дженнифер Флавин, Сильвестр Сталлоне и Систин Роуз Сталлоне | Источник: Legion-Media.ru

Стриминговый сервис Paramount+ решил продлить реалити-шоу «Семья Сталлоне» на второй сезон. Это произошло всего через неделю после премьеры программы, пишет Deadline.

Шоу рассказывает о жизни актера Сильвестра Сталлоне, его жены Дженнифер Флавин Сталлоне, а также их дочерей Софии Роуз, Систин Роуз и Скарлет Роуз. «Семья Сталлоне», согласно заявлениям самого Paramount+, стала самым успешным релизом среди документальных проектов платформы.

Официальное описание шоу обещает зрителю «место за столом одной из самых известных семей Голливуда». Дженнифер Флавин описывается как «опытная бизнесвумен и совладелица велнес-бренда». София — старшая дочь Сталлоне и единственная, кто не планирует идти по стопам отца и заниматься кино, однако в настоящий момент выступает ведущей подкаста Unwaxed вместе со своей сестрой Систин. Та, в свою очередь, строит карьеру актрисы и модели, а также работает над своим дебютным полнометражным фильмом.

Младшая из дочерей Сталлоне, Скарлет, учится в колледже, а параллельно снимается с отцом в сериале «Король Талсы», где он исполняет роль влиятельного представителя нью-йоркской мафии, который выходит из тюрьмы после 25 лет заключения и отправляется в Талсу, штат Оклахома, чтобы организовать там криминальную сеть. Премьера сериала состоялась 13 ноября 2022 года, 30 ноября проект был продлен на второй сезон.

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