Не мейк, а дипфейк! 16 актеров, которых омолодили или «воскресили» в кино

Еще одна загвоздка состояла в том, что зрители прекрасно помнят (а если не помнят, то могут посмотреть в любой момент), как выглядел Дауни-младший в молодости. Так что пришлось детально изучить фильмы, в которых актер находился в «нужном» возрасте, особенно драму «Меньше нуля» 1987 года, где Роберт пронзительно играет наркозависимого. Специалисты студии Lola VFX обработали около 4 000 кадров! В целом, опыт цифрового омоложения Железного Человека можно назвать удачным. И хотя в юности голова Тони Старка почему-то выглядит непропорционально телу, сам он все так же великолепен.