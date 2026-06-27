Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Не мейк, а дипфейк! 16 актеров, которых омолодили или «воскресили» в кино

Цифровые технологии волшебным образом могут скинуть актерам десяток-другой лет или создать их безупречного двойника. Рассказываем, как и кого для роли сделали моложе, а кого и вовсе «оживили». Крекс-фекс-пекс!
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Дипфейк-изображение Пола Уокера в фильме «Форсаж 7»
Дипфейк-изображение Пола Уокера в фильме «Форсаж 7»

После внезапной трагической гибели Пола Уокера создатели популярной кинофраншизы «Форсаж» приняли решение с помощью визуальных эффектов воссоздать его персонажа Брайана О'Коннора. Так для армии фанатов седьмая часть стала возможностью попрощаться с любимым героем. Цифровой образ разрабатывала компания Weta Digital при участии двух братьев Уокера, Калеба и Коуди, и технологии захвата мимики CGI.

Кстати, в десятом «Форсаже» тоже имеются сцены с Брайаном О'Коннором, только они происходят в прошлом. А еще в новом фильме снялась реальная дочь Пола Уокера Мидоу.

В продолжении военного сериала «Диверсант», получившем название «Идеальный штурм» и вышедшем спустя 12 лет после смерти одного из ведущих актеров, вновь появился храбрый командир разведчиков Григорий Калтыгин, которого в первых двух сезонах играл Владислав Галкин. Заменить ушедшего из жизни в 2010 году актера было некем, кроме… самого Владислава Галкина. Точнее, его цифрового двойника, созданного по технологии deepfake.

Цифровая копия Владислава Галкина в сериале «Диверсант»
Цифровая копия Владислава Галкина в сериале «Диверсант»

Чтобы Галкин «ожил» в кадре на восемь минут, специалистам понадобилось четыре месяца работы. Из сотни возможных дублеров выбрали двадцать пять человек. С каждым провели пробные съемки, в темноте и на свету, в фуражке и без нее. В итоге выбрали «заместителя» с 90%-м совпадением по антропоморфным показателям. В это же время нейросеть сотворила виртуального Калтыгина, взяв за основу первые сезоны «Диверсанта». Эту модель, как маску, «надели» на лицо дублера. Голос Галкина тоже синтезировали по образцам из предыдущих серий.

В пятой и финальной части долгоиграющей приключенческой франшизы Стивена Спилберга, премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале, Харрисон Форд вернулся к роли авантюриста и историка Индианы Джонса. Действие разворачивается в 1969 году, но открывается картина почти 25-минутным флешбэком, где молодой герой Форда показан в 1944-м.

Омоложенный Харрисон Форд в фильме «Индиана Джонс и колесо судьбы»
Омоложенный Харрисон Форд в фильме «Индиана Джонс и колесо судьбы»

В свои 79 лет (на момент съемок) актер продемонстрировал, что способен блестяще справляться со сложными трюками, но лет 35 ему все-таки нужно было скинуть. Омоложением занималась компания Lucasfilm, специалисты которой использовали километры видеозаписей с Фордом из предыдущих частей «Индианы Джонса». Харрисон посмотрел и остался доволен.

Как тут удержаться от каламбура: Роберта Дауни-младшего сделали еще младше! Цифровая коррекция для фантастического боевика Marvel «Первый мститель: Противостояние» оказалась замысловатой, ведь юный Тони Старк в кадре довольно активно двигается. Вдобавок, имеется долгий крупный план, на котором можно обнаружить даже микроскопические изъяны.

Омоложенный Роберт Дауни-младший в фильме «Первый мститель: Противостояние»
Омоложенный Роберт Дауни-младший в фильме «Первый мститель: Противостояние»

Еще одна загвоздка состояла в том, что зрители прекрасно помнят (а если не помнят, то могут посмотреть в любой момент), как выглядел Дауни-младший в молодости. Так что пришлось детально изучить фильмы, в которых актер находился в «нужном» возрасте, особенно драму «Меньше нуля» 1987 года, где Роберт пронзительно играет наркозависимого. Специалисты студии Lola VFX обработали около 4 000 кадров! В целом, опыт цифрового омоложения Железного Человека можно назвать удачным. И хотя в юности голова Тони Старка почему-то выглядит непропорционально телу, сам он все так же великолепен.

Омоложенный герой Сэмюэла Л. Джексона Ник Фьюри
Омоложенный герой Сэмюэла Л. Джексона Ник Фьюри

Омоложение героя Сэмюэля Л. Джексона Ника Фьюри из «Мстителей» — тоже дело рук специалистов студии Lola VFX. Но если раньше лица актеров разглаживали только для коротких флешбэков, то Джексон выглядит на 25 лет моложе на протяжении всего фильма о Капитане Марвел, ведь действие в нем происходит в 90-х годах. Не говоря уже о том, что Фьюри впервые смотрит на нас обоими глазами — без фирменной черной повязки на одном из них.

Кстати, сконцентрировавшись на Джексоне, не все заметили, что посвежел и агент Фил Колсон в исполнении Кларка Грегга.

Омоложенная копия Уилла Смита в фильме «Гемини»
Омоложенная копия Уилла Смита в фильме «Гемини»

В боевике «Гемини» от мастера визуально роскошного кино Энга Ли присутствуют аж два Уилла Смита: один в своем возрасте, второй – на 25 лет моложе. Для создания юной копии актера использовали все ту же технологию захвата мимики CGI: на лицо актера нанесли специальные маркеры, чтобы сделать цифровую скульптуру головы. Технические возможности, бесспорно, вызывают восторг, однако зрители, посмотревшие фильм, задались вопросом: не проще ли было взять на роль молодого героя сына Уилла Джейдена Смита, так похожего на отца?

Патрик Стюарт и Иэн МакКеллен в образах молодых Магнето и Чарльза Ксавьера
Патрик Стюарт и Иэн МакКеллен в образах молодых Магнето и Чарльза Ксавьера

На момент съемок третьих «Людей Икс» (2006 г.) Патрику Стюарту и Йэну МакКеллену было далеко за шестьдесят, и даже с гримом они бы не соответствовали формату «20 лет назад». Поэтому актерам сделали «цифровую пересадку кожи» и, по совету пластического хирурга, приподняли веки и опустили брови. Зрители раскритиковали излишне гладкокожих Магнето и Чарльза Ксавьера, но это не помешало создателям франшизы вновь омолодить Патрика Стюарта в 2009 году.

Омоложенный Александр Робак в сериале «Эпидемия»
Омоложенный Александр Робак в сериале «Эпидемия»

Благодаря дипфейк-технологиям у создателей постапокалиптической «Эпидемии» появилась возможность рассказать предысторию одного из самых харизматичных персонажей сериала, сыгранного Александром Робаком. Во втором сезоне крепко сбитый бизнесмен Леонид возвращается в бандитские 1990-е и предстает угрюмым, но стройным и моложавым брюнетом. Эпизод с посвежевшим Робаком длится всего несколько минут, но многое дает понять о его герое.

Омоложенный герой Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
Омоложенный герой Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

Для короткого флешбэка Джонни Деппу в финальной пятой части «Пиратов Карибского моря» сделали глубокий цифровой контуринг, не оставив ни единой морщинки. Однако зрителям показалось, что с компьютерной графикой перестарались: кожа у молодого Джека Воробья нереально идеальная, да и естественность мимики вызывает вопросы. А еще его лишили фирменной бороды! Впрочем, кто по-настоящему любит Деппа-Воробья, пронесет эту любовь через все невзгоды, хоть цифровые, хоть личные.

Павел Майков
Павел Майков

На съемках сериала «Контакт» про раскаленный конфликт бумеров и зумеров Павел Майков «потерял» пятнадцать лет. Чтобы отправить его героя в прошлое, пришлось сделать цифровую маску из персонажей, сыгранных Майковым в кино 2000-х, в том числе, в легендарной «Бригаде». Хотя технологии не влияют на выразительность актера в кадре, на фотографиях «до» и «после» заметно, как изменились глаза: у молодой deepfake-версии Майкова они как будто улыбаются.

Нарисованный и омоложенный Шварценеггер в фильме «Терминатор: Да придет спаситель»
Нарисованный и омоложенный Шварценеггер в фильме «Терминатор: Да придет спаситель»

Кто еще может быть Терминатором T-800? Конечно, только Арнольд Шварценеггер, причем, именно образца 1984-го года. Но в четвертой серии знаменитой франшизы (2009 год) актер, а на тот момент еще и губернатор Калифорнии, не захотел участвовать. Поэтому режиссер МакДжи пригласил на роль киборга мускулистого бодибилдера Роланда Кикинджера, тоже австрийца, как и Железный Арни. А потом к накачанному телу дублера с помощью компьютерных технологий «приставили» лицо молодого Шварценеггера.

Курт Рассел на съемках «Стражей Галактики» и результат его цифрового омоложения
Курт Рассел на съемках «Стражей Галактики» и результат его цифрового омоложения

Для вторых «Стражей Галактики» перед студией Lola VFX была поставлена задача сделать Курта Рассела (66-летнего на момент выхода фильма) лет на 35 (!) моложе. Трудностей было много: будущий отец Звездного Лорда не ограничивает себя в движениях, постоянно широко улыбается и даже целуется, а его роскошные волосы развеваются на ветру. В итоге новый образ создали не без помощи CGI и на основе расселовского же героя из «Подержанных автомобилей» 1980-го года, а цифровую «кожу» позаимствовали у молодого дублера по имени Аарон Шварц.

Омоложенный Брэд Питт в «Загадочной истории Бенджамина Баттона»
Омоложенный Брэд Питт в «Загадочной истории Бенджамина Баттона»

Для роли стареющего наоборот Бенджамина Баттона 45-летнего Брэда Питта делали и моложе, и старше. Так актер предстал в фильме в нескольких возрастах, от глубоко пожилого до отчаянно юного. Питт часами просиживал в кресле гримера, а когда даже самого тяжелого мейка было мало, на помощь приходили цифровые технологии. Игра стоила свеч: виртуально отшлифованный Питт выглядит таким безупречно красивым, каким не был даже в «Знакомьтесь, Джо Блэк».

Воссозданная с помощью CGI принцесса Лея
Воссозданная с помощью CGI принцесса Лея

Для создания виртуально омоложенной Леи Органы использовали CGI-технологию и норвежскую актрису Ингвильд Дейлу, совместив ее игру с изображениями молодой Кэрри Фишер. Фильм «Изгой-один: Звездные войны. Истории» вышел в 2016 году — в том самом, когда 60-летняя Фишер ушла из жизни. Представитель отвечающей за цифровизацию студии ILM утверждает, что эту версию себя актриса видела и полностью одобрила.

Превращение дублерши в молодую версию Шон Янг
Превращение дублерши в молодую версию Шон Янг

В сиквеле культового «Бегущего по лезвию» Шон Янг спустя 35 лет вернулась к роли репликанта Рейчел. Актриса, разумеется, со временем изменилась, но Рейчел-то не состарилась. Для двухминутного появления знаковой для фильма героини понадобились дублер (ею стала британская актриса Лорен Пита) и сама Шон Янг. Сначала сделали цифровой слепок головы Янг, который потом подогнали к актрисе-заместительнице. Результат получился впечатляющим, но вопрос «кто же на самом деле играет в этой сцене?» останется без ответа.

Омоложенный Роберт Де Ниро в фильме «Ирландец»
Омоложенный Роберт Де Ниро в фильме «Ирландец»

В масштабной гангстерской саге Мартина Скорсезе персонаж Роберта Де Ниро, мафиозный киллер Фрэнк, путешествует по своему криминальному прошлому. Для омоложения на тот момент 76-летнего Де Ниро нужно было создать его трехмерную цифровую голову. Но актер старой закалки категорически отказался сниматься в специальном шлеме и с маркерами на лице. Тогда студия ILM придумала программу, позволившую собрать мимику бесконтактно. На легендарного актера направили три камеры (две – в инфракрасном спектре), создававшие в реальном времени 3D-модель. Потом эту трехмерную голову подредактировали: убрали морщинки и подтянули кожу.