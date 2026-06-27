Не мейк, а дипфейк! 16 актеров, которых омолодили или «воскресили» в кино

После внезапной трагической гибели Пола Уокера создатели популярной кинофраншизы «Форсаж» приняли решение с помощью визуальных эффектов воссоздать его персонажа Брайана О'Коннора. Так для армии фанатов седьмая часть стала возможностью попрощаться с любимым героем. Цифровой образ разрабатывала компания Weta Digital при участии двух братьев Уокера, Калеба и Коуди, и технологии захвата мимики CGI.
Кстати, в десятом «Форсаже» тоже имеются сцены с Брайаном О'Коннором, только они происходят в прошлом. А еще в новом фильме снялась реальная дочь Пола Уокера Мидоу.
В продолжении военного сериала «Диверсант», получившем название «Идеальный штурм» и вышедшем спустя 12 лет после смерти одного из ведущих актеров, вновь появился храбрый командир разведчиков Григорий Калтыгин, которого в первых двух сезонах играл Владислав Галкин. Заменить ушедшего из жизни в 2010 году актера было некем, кроме… самого Владислава Галкина. Точнее, его цифрового двойника, созданного по технологии deepfake.
Чтобы Галкин «ожил» в кадре на восемь минут, специалистам понадобилось четыре месяца работы. Из сотни возможных дублеров выбрали двадцать пять человек. С каждым провели пробные съемки, в темноте и на свету, в фуражке и без нее. В итоге выбрали «заместителя» с 90%-м совпадением по антропоморфным показателям. В это же время нейросеть сотворила виртуального Калтыгина, взяв за основу первые сезоны «Диверсанта». Эту модель, как маску, «надели» на лицо дублера. Голос Галкина тоже синтезировали по образцам из предыдущих серий.
В пятой и финальной части долгоиграющей приключенческой франшизы Стивена Спилберга, премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале, Харрисон Форд вернулся к роли авантюриста и историка Индианы Джонса. Действие разворачивается в 1969 году, но открывается картина почти 25-минутным флешбэком, где молодой герой Форда показан в 1944-м.
В свои 79 лет (на момент съемок) актер продемонстрировал, что способен блестяще справляться со сложными трюками, но лет 35 ему все-таки нужно было скинуть. Омоложением занималась компания Lucasfilm, специалисты которой использовали километры видеозаписей с Фордом из предыдущих частей «Индианы Джонса». Харрисон посмотрел и остался доволен.
Как тут удержаться от каламбура: Роберта Дауни-младшего сделали еще младше! Цифровая коррекция для фантастического боевика Marvel «Первый мститель: Противостояние» оказалась замысловатой, ведь юный Тони Старк в кадре довольно активно двигается. Вдобавок, имеется долгий крупный план, на котором можно обнаружить даже микроскопические изъяны.
Еще одна загвоздка состояла в том, что зрители прекрасно помнят (а если не помнят, то могут посмотреть в любой момент), как выглядел Дауни-младший в молодости. Так что пришлось детально изучить фильмы, в которых актер находился в «нужном» возрасте, особенно драму «Меньше нуля» 1987 года, где Роберт пронзительно играет наркозависимого. Специалисты студии Lola VFX обработали около 4 000 кадров! В целом, опыт цифрового омоложения Железного Человека можно назвать удачным. И хотя в юности голова Тони Старка почему-то выглядит непропорционально телу, сам он все так же великолепен.
Омоложение героя Сэмюэля Л. Джексона Ника Фьюри из «Мстителей» — тоже дело рук специалистов студии Lola VFX. Но если раньше лица актеров разглаживали только для коротких флешбэков, то Джексон выглядит на 25 лет моложе на протяжении всего фильма о Капитане Марвел, ведь действие в нем происходит в 90-х годах. Не говоря уже о том, что Фьюри впервые смотрит на нас обоими глазами — без фирменной черной повязки на одном из них.
Кстати, сконцентрировавшись на Джексоне, не все заметили, что посвежел и агент Фил Колсон в исполнении Кларка Грегга.
В боевике «Гемини» от мастера визуально роскошного кино Энга Ли присутствуют аж два Уилла Смита: один в своем возрасте, второй – на 25 лет моложе. Для создания юной копии актера использовали все ту же технологию захвата мимики CGI: на лицо актера нанесли специальные маркеры, чтобы сделать цифровую скульптуру головы. Технические возможности, бесспорно, вызывают восторг, однако зрители, посмотревшие фильм, задались вопросом: не проще ли было взять на роль молодого героя сына Уилла Джейдена Смита, так похожего на отца?
На момент съемок третьих «Людей Икс» (2006 г.) Патрику Стюарту и Йэну МакКеллену было далеко за шестьдесят, и даже с гримом они бы не соответствовали формату «20 лет назад». Поэтому актерам сделали «цифровую пересадку кожи» и, по совету пластического хирурга, приподняли веки и опустили брови. Зрители раскритиковали излишне гладкокожих Магнето и Чарльза Ксавьера, но это не помешало создателям франшизы вновь омолодить Патрика Стюарта в 2009 году.
Благодаря дипфейк-технологиям у создателей постапокалиптической «Эпидемии» появилась возможность рассказать предысторию одного из самых харизматичных персонажей сериала, сыгранного Александром Робаком. Во втором сезоне крепко сбитый бизнесмен Леонид возвращается в бандитские 1990-е и предстает угрюмым, но стройным и моложавым брюнетом. Эпизод с посвежевшим Робаком длится всего несколько минут, но многое дает понять о его герое.
Для короткого флешбэка Джонни Деппу в финальной пятой части «Пиратов Карибского моря» сделали глубокий цифровой контуринг, не оставив ни единой морщинки. Однако зрителям показалось, что с компьютерной графикой перестарались: кожа у молодого Джека Воробья нереально идеальная, да и естественность мимики вызывает вопросы. А еще его лишили фирменной бороды! Впрочем, кто по-настоящему любит Деппа-Воробья, пронесет эту любовь через все невзгоды, хоть цифровые, хоть личные.
На съемках сериала «Контакт» про раскаленный конфликт бумеров и зумеров Павел Майков «потерял» пятнадцать лет. Чтобы отправить его героя в прошлое, пришлось сделать цифровую маску из персонажей, сыгранных Майковым в кино 2000-х, в том числе, в легендарной «Бригаде». Хотя технологии не влияют на выразительность актера в кадре, на фотографиях «до» и «после» заметно, как изменились глаза: у молодой deepfake-версии Майкова они как будто улыбаются.
Кто еще может быть Терминатором T-800? Конечно, только Арнольд Шварценеггер, причем, именно образца 1984-го года. Но в четвертой серии знаменитой франшизы (2009 год) актер, а на тот момент еще и губернатор Калифорнии, не захотел участвовать. Поэтому режиссер МакДжи пригласил на роль киборга мускулистого бодибилдера Роланда Кикинджера, тоже австрийца, как и Железный Арни. А потом к накачанному телу дублера с помощью компьютерных технологий «приставили» лицо молодого Шварценеггера.
Для вторых «Стражей Галактики» перед студией Lola VFX была поставлена задача сделать Курта Рассела (66-летнего на момент выхода фильма) лет на 35 (!) моложе. Трудностей было много: будущий отец Звездного Лорда не ограничивает себя в движениях, постоянно широко улыбается и даже целуется, а его роскошные волосы развеваются на ветру. В итоге новый образ создали не без помощи CGI и на основе расселовского же героя из «Подержанных автомобилей» 1980-го года, а цифровую «кожу» позаимствовали у молодого дублера по имени Аарон Шварц.
Для роли стареющего наоборот Бенджамина Баттона 45-летнего Брэда Питта делали и моложе, и старше. Так актер предстал в фильме в нескольких возрастах, от глубоко пожилого до отчаянно юного. Питт часами просиживал в кресле гримера, а когда даже самого тяжелого мейка было мало, на помощь приходили цифровые технологии. Игра стоила свеч: виртуально отшлифованный Питт выглядит таким безупречно красивым, каким не был даже в «Знакомьтесь, Джо Блэк».
Для создания виртуально омоложенной Леи Органы использовали CGI-технологию и норвежскую актрису Ингвильд Дейлу, совместив ее игру с изображениями молодой Кэрри Фишер. Фильм «Изгой-один: Звездные войны. Истории» вышел в 2016 году — в том самом, когда 60-летняя Фишер ушла из жизни. Представитель отвечающей за цифровизацию студии ILM утверждает, что эту версию себя актриса видела и полностью одобрила.
В сиквеле культового «Бегущего по лезвию» Шон Янг спустя 35 лет вернулась к роли репликанта Рейчел. Актриса, разумеется, со временем изменилась, но Рейчел-то не состарилась. Для двухминутного появления знаковой для фильма героини понадобились дублер (ею стала британская актриса Лорен Пита) и сама Шон Янг. Сначала сделали цифровой слепок головы Янг, который потом подогнали к актрисе-заместительнице. Результат получился впечатляющим, но вопрос «кто же на самом деле играет в этой сцене?» останется без ответа.
В масштабной гангстерской саге Мартина Скорсезе персонаж Роберта Де Ниро, мафиозный киллер Фрэнк, путешествует по своему криминальному прошлому. Для омоложения на тот момент 76-летнего Де Ниро нужно было создать его трехмерную цифровую голову. Но актер старой закалки категорически отказался сниматься в специальном шлеме и с маркерами на лице. Тогда студия ILM придумала программу, позволившую собрать мимику бесконтактно. На легендарного актера направили три камеры (две – в инфракрасном спектре), создававшие в реальном времени 3D-модель. Потом эту трехмерную голову подредактировали: убрали морщинки и подтянули кожу.