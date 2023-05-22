Натали Портман, Ирина Шейк, Карла Бруни: звезды на кинопремьерах в Каннах

Фильм рассказывает о Екатерине Парр, шестой жене короля Генриха VIII, которая становится регентом, пока ее муж сражается за границей, и делает все, чтобы сделать будущее страны таким, каким видит его она. По возвращении король, все больше погружающийся в паранойю, вымещает весь свой гнев на радикалах, а Екатерина живет в страхе, ведь до этого Генрих уже дважды обезглавливал своих жен.