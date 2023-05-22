Натали Портман, Ирина Шейк, Карла Бруни: звезды на кинопремьерах в Каннах

67-й Каннский кинофестиваль набирает обороты: на минувших выходных состоялась премьера исторической драмы «Подстрекательница» с Алисией Викандер и Джудом Лоу.
Картину, помимо исполнителей главных ролей, представили режиссер Карим Айнуз, актер Сэм Райли и другие. Также по красной дорожке прошли гости премьеры: модели Тони Гаррн, Наоми Кэмпбелл, Ирина Шейк, Джиджи Хадид, актеры Майкл Фассбендер, Стэйси Мартин, Мишель Йео, Марион Котийяр и многие другие.
Фильм рассказывает о Екатерине Парр, шестой жене короля Генриха VIII, которая становится регентом, пока ее муж сражается за границей, и делает все, чтобы сделать будущее страны таким, каким видит его она. По возвращении король, все больше погружающийся в паранойю, вымещает весь свой гнев на радикалах, а Екатерина живет в страхе, ведь до этого Генрих уже дважды обезглавливал своих жен.
Кроме того, в рамках смотра была представлена драма Джонатана Глейзера «Зона интересов» по мотивам одноименного романа Мартина Эмиса. Фильм рассказывает историю нацистского офицера, разочаровавшегося в режиме, который влюбляется в жену коменданта концлагеря Освенцим. Премьеру посетили Натали Портман, Кейт Бланшетт, Карла Бруни и другие.
Напомним, торжественная церемония открытия 76-го Каннского кинофестиваля состоялась 16 мая. В конкурсе Каннского кинофестиваля в 2023 году участие принимает 21 лента из разных стран. Председателем жюри стал шведский режиссер Рубен Эстлунд. Смотр продлится до 27 мая.