Американские актеры собрались бастовать вслед за сценаристами

Национальный совет гильдии американских актеров SAG-AFTRA проголосовал за рекомендацию членам профсоюза устроить забастовку. Об этом сообщает Deadline.
Забастовкой актеры грозят, если Альянс продюсеров кино и телевидения не пойдет на соглашение с профсоюзом. Переговоры о новом контракте начнутся 7 июня, срок текущего истекает 30 июня.
Как и начавшие ранее забастовку сценаристы, актеры требуют изменения условий вознаграждения на фоне инфляции и необходимости работать для стримингов. Они обращают внимание на то, что корпоративная прибыль и оплата труда начальников студий растут и в этих условиях.
Всего в SAG-AFTRA входят 160 тыс. специалистов. Совет профсоюза проголосовал за забастовку единогласно.
Напомним, 2 мая американские сценаристы начали забастовку, так как им не удалось договориться с киностудиями об улучшении условий трудового договора. Они требуют учесть переработки, которые участились из-за возросшей востребованности сценариев для стриминговых сервисов. Из-за забастовок приостановлена работа над финалом «Очень странных дел», приквелом «Игры престолов» и рядом других проектов.