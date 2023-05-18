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18 мая 2023, новость

Американские актеры собрались бастовать вслед за сценаристами

Переговоры гильдии с Альянсом продюсеров об условиях нового контракта стартуют в начале июня
Забастовка сценаристов | Источник: Legion-Media.ru

Национальный совет гильдии американских актеров SAG-AFTRA проголосовал за рекомендацию членам профсоюза устроить забастовку. Об этом сообщает Deadline.

Забастовкой актеры грозят, если Альянс продюсеров кино и телевидения не пойдет на соглашение с профсоюзом. Переговоры о новом контракте начнутся 7 июня, срок текущего истекает 30 июня.

Как и начавшие ранее забастовку сценаристы, актеры требуют изменения условий вознаграждения на фоне инфляции и необходимости работать для стримингов. Они обращают внимание на то, что корпоративная прибыль и оплата труда начальников студий растут и в этих условиях.

Всего в SAG-AFTRA входят 160 тыс. специалистов. Совет профсоюза проголосовал за забастовку единогласно.

Напомним, 2 мая американские сценаристы начали забастовку, так как им не удалось договориться с киностудиями об улучшении условий трудового договора. Они требуют учесть переработки, которые участились из-за возросшей востребованности сценариев для стриминговых сервисов. Из-за забастовок приостановлена работа над финалом «Очень странных дел», приквелом «Игры престолов» и рядом других проектов.

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