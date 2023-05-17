Гришаева, Петросян, Олешко посетили премьеру фильма Шахназарова

В киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера приключенческого детектива Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех».
Фильм представили сам режиссер, а также актеры Константин Крюков, Михаил Пореченков, Анфиса Черных, Александр Олешко, Евгений Стычкин, Васант Балан и другие.
«Хитровка. Знак четырех» – это оригинальная история, вдохновленная творчеством Артура Конан Дойла и снятая по мотивам произведений Владимира Гиляровского. Картина рассказывает о расследовании театральным режиссером Константином Станиславским и гонзо-репортером Владимиром Гиляровским загадочного убийства в легендарной бандитской Хитровке начала XX века.
Первыми зрителями фильма стали Константин Эрнст, Евгений Петросян, о госпитализации которого ранее сообщали СМИ, Нонна Гришаева, Стася Милославская, Леонид Якубович, Вячеслав Манучаров, Рената Пиотровски, Алексей Учитель и многие другие.
«Хитровка. Знак четырех» выйдет в широкий прокат 18 мая.