Гришаева, Петросян, Олешко посетили премьеру фильма Шахназарова

«Хитровка. Знак четырех» – это оригинальная история, вдохновленная творчеством Артура Конан Дойла и снятая по мотивам произведений Владимира Гиляровского. Картина рассказывает о расследовании театральным режиссером Константином Станиславским и гонзо-репортером Владимиром Гиляровским загадочного убийства в легендарной бандитской Хитровке начала XX века.